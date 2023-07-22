艾創ASIC高階IC帶動工業自動化浪潮 攻智慧製造大廠

近年來透過智慧技術提供自動化功能的工業4.0正為產業帶來革新, 而其中機器視覺更扮演了關鍵角色。 它賦予了機器自動化檢測, 定位, 測量, 分辨, 追蹤等”觀察”的能力, 可以有效加速生產, 優化製程, 提升品質。 改善物流, 是工業自動化中的關鍵核心技術。再加上日益成長的人工智慧 (AI) 深度學習，機器視覺能力正在不斷拓展當中。 可在物聯網中擔任邊緣影像運算單元, 以及做為自動化機器人的人工視覺。 配備了先進的感應器和機器視覺的AI機器人能夠識別、分析周圍的資訊並依據資訊分析結果採取行動, 從而執行各類型複雜的任務。 未來將在製造, 服務, 醫療,娛樂等各類產業中扮演重要角色。

艾創科技即將推出的ASIC晶片UX720V6。 最多可同時處理六個影像來源, 同時搭載AI辨識功能, 其優異的邊緣運算能力是機器視覺的極佳解決方案。 該晶片的多影像處理能力可以輕鬆處理3D, 超廣角, 或是360環景等多來源影像, 能有效提高機器視覺的廣度與深度, 帶來更高的精密性與涵蓋率。 將可為工業自動化產業帶來革命性的提升。

UX720V6預計於今年2023年推出, 其多影像處理技術可將最多六個影像輸入進行同步處理, 在影像前端接收時就將多來源的明暗, 色差, 時間等進行統合後結合為一個完整影像, 再從中進行辨識分析, 比起一般各影像來源先獨自處理畫面, 再一起丟給後方辨識的方法, 具備更高的效率, 可靠性, 與一致性, 可大幅節省中央運算資源。 並有效降低不同影像處理單元間差異造成的誤判, 作為機器影像視覺處理單元的優勢十分明顯。



工業協作機器人現階段市場成長強勁，亞洲是最大的機器人市場，2021年新安裝的工業機器人有74%安裝在亞洲。亞洲最大採用者的中國大陸增加51%，新安裝量達26.8萬台，總運轉數量突破百萬；日本為亞洲第二大市場，2021年新安裝量成長22%，達4.7萬台；南韓是繼美國、大陸和日本的第四大機器人市場，新安裝量成長2%，達3.1萬台；台灣增加31%，新安裝量達9,600台，是第七大工業機器人市場。疫情爆發後，對於機器人運用在更多領域也愈來愈高，多數國家對機器人研發的投資有增大趨勢。每個國家按照產業與應用所需，機器人研發項目與內容不盡相同。 近年來工業機器人急速發展讓它們的功能得到了快速的提升。現行工業協作機器人尺寸體積，適合執行簡單的物件取放、搬運、切割、焊接等高精準度，和電子組裝、塗膠等動作，這些小快又靈活的協作機器人對於工業4.0發展至關重要，而其中至關重要的就是需要大量的影像感測處理，艾創將推出的ASIC晶片UX720V6更是此波浪潮最重要的元件之一。

GVR的研究報告指出, 機器視覺市場在2022年已經達到近170億美元的規模, 並預計在未來十年內以10%以上的成長率持續擴張。 無論是追求自動化與人機協作的工業4.0, 加強效率的物聯網邊緣運算, 還是各類產業機器人的功能拓展, 機器視覺都是其中不可或缺的關鍵環節, 如何強化改善前端的影像擷取與辨識能力勢必為相關產業的發展重點。 艾創的UX720V6能同步處理多影像並進行AI辨識等高階運算, 可大幅提升效率。 改善精準度, 並降低系統負擔, 發展潛力極佳,過往艾創AI演算法就曾導入自動化感測器大廠：桓達科技（4549），未來目標將導入工業用的自動檢測機與自動組裝手臂, 倉管物流業的自動運輸機, 以及醫療服務業的自動服務機器人等多樣市場, 產品預計導入士電（1503）、營邦（3693）、亞德客（1590）、程泰（1583）、智原（3035）與上銀（2049）等智慧製造概念大廠，可預期能帶動一波工業自動化與機器視覺市場熱潮。