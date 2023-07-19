專業傳動專置服務 江岱增設江南電機強化服務效率

專業傳動專置解決方案的江岱電機數年前在台南增設江南電機，輔以江岱電機長期以來即積極與國內（東元馬達產品、變頻器）外各大電機馬達製造廠商與自動控制設備廠商合作生產各式馬達、減速機，並引進符合國際標準之電機產品提供業者選購，積極強化客戶服務，進而滿足廣大客戶群及各產業需求，

江岱電機及江南電機十分注重企業品牌之培育，多年來發展已臻專業化生產、多元化運作的經營模式造就企業快速發展，逐步形成產、供、銷一條龍服務的經營鏈，在各地組建了代理商數百家，及增設高壓馬達修理服務，產品廣泛應用於鐵路、油田、火電、水電、機場、鋼鐵公司、供氣供暖等重點工程。

江岱電機表示，該公司亦獲德國西門子自動控制暨驅動系統事業部信賴，簽訂合約並成功引進西門子變頻應用馬達、AC馬達，更奠定該公司提供多元化系統服務之根基，江岱受同業及客戶肯定，各品牌馬達庫存量足，尤其東元備貨最齊全，最大馬力供應各界解決缺貨之問題。

秉持提供優質傳動設備為企業使命，江岱電機以誠心服務及永續經營理念，致力提供客戶傳動設備及電機所需產品與相關問題諮詢。江岱電機馬達、減速機、變頻器、泵浦、天車、聯軸器、電磁開關等傳動設備相關產品，系列產品規格齊全且備貨充足，以提供客戶快速、便利、專業服務為營運目標。多年來積極發展下已臻專業化生產、多元化運作的經營模式，並獲得2022年第21屆台中市金手獎項殊榮。

近年來已擴充千坪廠房以及培育技術人員、業務專員服務各廠商之需求，團隊培訓數十名馬達維修技師提供快速、便利、專業之維修服務，亦提供全省到廠維修、勘查等服務；江岱電機維修部門專業維修大中型發電機、直流電機、高壓電機、三相整流子電機、防爆電機、變壓器、電​​機​​轉子校動平衡。維修業務遍布電力、冶金、化工、塑膠、化纖、造紙、印刷、礦業等行業。

遵循滿足客戶需求的理念，江岱電機在國內外取得良好之市場信譽，未來亦將朝向成為最具專業性的傳動設備供應商之願景邁向前。