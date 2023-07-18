高明鐵 高階精密對位控制系統 可滿足智慧製造高精度情境對位應用

高明鐵企業新近推出「高階精密對位控制系統」，可快速地導入不同情境應用，實現各種多軸滑台對位如，堆疊式、並聯式和混合式等六軸滑台對位使用，現已與多家光通訊及光學產業廠進行深度合作且開始出貨。

該系統具有高精度對位演算法和完善的程式功能，舉例來說，在光纖耦合對 位應用上，能夠快速經由參數設定，規劃出欲進行的掃描軌跡，並依照軌跡控制硬體運動，尋找最大光通量的位置，並於掃描完畢後，計算判讀，再控制六軸對位滑台回到此最大光通量位置，該產品除光通訊光纖耦合外，在光器件耦合與半導體整合的矽光子耦合以及各種精密光學元件及鏡頭的檢測校正產業應用上，均可發揮極大效益。

該「高階精密對位控制系統」不僅提供智慧製造追求的高精度對位，更同時滿足多種對位應用，極具產業價值性。此外，還具有圖形化巨集指令編輯和易於使用的人機介面等特色，讓使用者可自行拖曳圖形介面，指令皆以圖形化處理，可更簡易的完成對位指令編輯。

為能充分發揮該演算對位系統優勢，高明鐵企業更自行打造多軸運動控制器， 以完美橋接上位的「 高階精密對位控制系統」，以及下位的多軸對位滑台，該 多軸運動控制器同時具備控制器及驅動器功能，可連結六軸滑台並進行精準運動控制及驅動，無論並聯式或是串聯式設備，都能根據應用進行配置。

高明鐵企業一直秉持「打造智能自動化國度，創造產業最便利夢想」的理念，不斷提升產品深度與廣度，除定期招募與培訓人才，更積極透過與學界及技術法人合作，加強公司技術能量，發展關鍵元件、控制核心、應用軟體、模組及系統，期盼能協助製造業建立智慧工廠，邁向工業4.0，以協助製造業實現智能自動，便利夢想的未來。

高明鐵高階精密對位控制系統採人機介面圖形化功能操作/指令編輯 操作友善，能更簡易直覺的完成對位操作設定。圖/高明鐵提供

