天泰銲材 50 周年慶　副總裁宋齡：持續創新卓越 迎向下一個 50 年

天泰銲材工業股份有限公司成立於1973年，總公司為美國伊利諾工具公司 (ITW, Illinois Tool Works Inc.) 總部在美國芝加哥，為世界500強，美國200強公司。ITW 股票是標普500成份股。作為全球領先的銲材製造商和供應商，天泰銲材致力於提供高品質的銲材和相關產品。指標性的工程實績諸如台北101大樓、台北大巨蛋、南港世界明珠、淡江大橋、台塑六輕、台塑乙烯丙烯儲槽、中油四輕、核電四廠、大潭/台中/興達/大林等電廠、風力發電大彰化風場水下基礎等。

天泰銲材工業股份有限公司（以下簡稱天泰銲材） 歡慶50周年，2023年7月15日在劍湖山世界主題樂園舉辦50周年廠慶暨家庭日活動，慶祝這50年載，擁有銲材領先製造商的卓越歷史和成就。大中華區總經理宋齡先生特地前來參與慶典，勉勵所有同仁及感謝經(代)銷商、眷屬們的支持。慶典上除了表揚傑出及資深員工外，更安排了共同成就這50年的員工眷屬及經(代)銷商的抽獎活動，還有充滿溫馨、歡笑及豐富的闖關、打卡等，活動圓滿成功迎向下一個50年的啟程。

ITW焊接集團大中華區副總裁/總經理宋齡先生。圖／天泰銲材提供

天泰銲材成立於1973年，第一個廠房位於台南仁德保安工業區，生產高品質手銲條。隨著台灣經濟起飛，各項重大工程的興建，焊接需求量大增，天泰銲材陸續建立了包藥銲線工廠、潛弧銲藥工廠以及實心銲絲工廠，支撐起台灣的各項基礎建設。

天泰銲材50年的歷史就是臺灣焊接產業的發展史，從最初的小型車間到如今的現代化生產設施，公司始終堅持追求卓越品質和可持續發展。產品線涵蓋了多種銲材類型和應用領域，包括造船、鋼結構、低溫儲槽、海上風電和油氣管道等。為因應市場變化，天泰銲材也不斷開的依據終端用戶的需求開發新產品，並成功地推向市場。有一些在焊接行業中耳熟能詳的產品例如TWE-711、F-03、TF-565等，雖然已有幾十年的歷史，直到今日依然被人津津樂道。

50周年廠慶暨家庭日活動，表揚傑出及資深員工外，更安排抽獎及各項闖關、打卡活動。圖／天泰銲材提供

ITW焊接集團大中華區副總裁/總經理宋齡先生在五十周年慶大會上表示：「過去三年，儘管我們大家都遇到了前所未有的困難和挑戰，但是我們依靠各位經銷商、代理商的真誠合作，依靠公司各級主管和全體員工的齊心努力，能夠在確保員工健康安全的前提下維持正常營運，並且為後疫情時代的持續發展打下良好基礎。」

天泰銲材重視且珍惜每一位員工在公司發展過程中所做出的貢獻。大家的經驗和專業知識是我們最寶貴的資產，同時勉勵同仁都要保持年輕的心態，勇於面對市場的不斷更新和變化；更期勉同仁們共同保持開放、學習和創新的態度，這樣才能不斷進步，迎接未來的挑戰。

天泰銲材將不斷挑戰自我，追求卓越，為客戶提供更優質的產品和服務。圖／天泰銲材提供

把EHS（環境、健康、安全）放在業務運營的核心位置！一直以來天泰以『安全』為首，是永續經營的必要條件，而『健康』的身體是公司持續發展的基礎。因此，創造一個安全和健康的工作環境，並積極推動節能減碳相關措施，選擇用綠化、太陽能來取代傳統能源，為將來的環境和地球做出寶貴的貢獻，更可確保每一位同仁的安全、健康和幸福。

隨著天泰銲材邁入下一個50年，公司將繼續堅持以客戶為中心的原則，致力於滿足市場需求、推動技術創新，並為各行業的發展做出貢獻。天泰銲材將不斷挑戰自我，追求卓越，為客戶提供更優質的產品和服務。

關於天泰銲材工業股份有限公司： ：www.tientai.com，FB 天泰銲材。