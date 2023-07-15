齒輪傳動未來發展趨勢論壇 國內外齒輪精英薈萃

集國內外一流齒輪專家學者共同與會的「齒輪傳動未來發展趨勢論壇」訂8月10 日下午兩點到五點，於台中裕元花園酒店舉行，邀請臺灣機械工業同業公會齒輪製造業專委會徐玉筠會長及中正大學馮展華校長致開幕詞。

該論壇規畫兩個階段，第一階段為技術成果發表，主持人為臺灣科技大學機械工程系石伊蓓教授，與談人有德國慕尼黑工業大學齒輪與傳動系統研究中心(FZG) Karsten Stahl 主任講述，德國齒輪工業發展現況、未來及挑戰。 中正大學馮展華校長分享，六軸 CNC 傘齒輪切齒機關鍵技術，虎尾科技大學張信良校長談，自行車客製化鏈盤及騎乘效果。中央大學機械工程學系蔡錫錚副教授發表，傳動機構受載齒面接觸分析技術現況與發展。中央大學機械工程學系吳育仁教授分享，創新強力內旋刮齒加工技術。

第二階段為座談，主題為「齒輪傳動未來發展趨勢」，主持人為石伊蓓教授，與談人有Karsten Stahl 主任、馮展華校長、張信良校長、蔡錫錚副教授、吳育仁教授及徐玉筠會，堪稱集國內外齒輪界精英。

「齒輪傳動未來發展趨勢論壇」主辦單位有中正大學前瞻製造研究中心、臺灣機械工業同業公會、臺灣科技大學。協辦單位為虎尾科技大學及中央大學。報名截止時間為8月3日。洽詢電話0955-734-109。