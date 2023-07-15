伍宏齒輪 SKIVING車齒技術一流

伍宏齒輪工業有限公司秉持「誠信為本，客戶至上，品質第一」的經營理念，深耕齒輪產業20餘年，專精客製化齒輪零件生產及加工製造，在精密機械領域提供專業服務，每件產品皆以最高品質標準生產，對客戶的要求，更極盡所能去達成，以客戶肯定做為企業努力向前的最大動力，為企業創造雙贏則是伍宏齒輪的核心目標。

伍宏齒輪自2020年轉型投入外銷，以專業的技術、快速優化的製程、品質嚴格把關的堅持及一流加工服務，積極拓展國際市場，短短數年即獲得眾多國際客戶的信任與青睞，並建立長期合作的穩固關係，現今伍宏齒輪客戶已遍及美國、歐洲、澳洲等先進工業國，然該公司並不以此成績自滿，除持續致力技術和品質提升，更自我期許未來能擴大市場，為全球客戶提供更優質的服務。

伍宏齒輪主要提供的齒輪加工方式有滾齒加工、SKIVING加工、插(鏟)齒加工等，齒輪加工直徑範圍5-300mm。除提供客戶高精度品質齒輪產品外，亦提供客製化設計、產品改良、逆向工程、齒輪箱減速機組立等服務。

伍宏齒輪主要產品有正齒輪、斜齒輪、齒軸、軸心、內齒環、正時皮帶輪、蝸輪蝸桿、行星齒輪、減速機齒輪箱，運用於工具機、機械手臂、電動自行車、機車、泵浦、等機械設備。網址https://wuhung.com/。

伍宏齒輪專精客製化齒輪零件生產及加工製造，並以為企業創造雙贏為企業核心目標。圖/伍宏齒輪

伍宏齒輪專精客製化齒輪零件生產及加工製造，並以為企業創造雙贏為企業核心目標。圖/伍宏齒輪