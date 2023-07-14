晏邦展出節能快速乾燥機系列機種

晏邦電機公司於13到17日参加台中自動化工業展，展出節能快速乾燥機等系列機種，新產品節能快速乾燥機是一項突破性的除濕乾燥機，有別於業界傳統型除濕機使用乾燥劑（無論是顆粒型式或是蜂巢輪型式的沸石產品），該產品沒有任何乾燥劑使用對地球友善，僅有空氣濾清器需要定期清理或更換，後續維護保養成本低廉，耗電量也明顯勝出傳統型，可說是非常有環保概念的一項產品日前獲台灣金玉研發技術優等獎。

晏邦電機公司表示，是台灣塑橡膠週邊設備的領導業者，通過ISO認證，並全數通過CE認證，晏邦電機以自有品牌「晏邦」(YB)行銷全球。一般料斗乾燥機利用熱風降低原料含水率，作用後的高濕度空氣需排出機器外，才能達到乾燥效果，且塑料表面有粉塵及油質，排出的廢氣含油又有粉塵，對作業環境不好。加裝節能快速乾燥機，廢氣會進入晏邦專利技術過濾器，不排出機外，混有油漬的高溫、高濕氣體進入該過濾收集裝置，交換作用下達到分離水分、油質及粉塵，並被留在過濾器中，氣體則循環使用，加速了塑料乾燥速度，一般而言尼龍(NYLON)原料需烘烤4 小時才能投入生產，加裝此設備後，2小時即達可生產條件，不僅縮短50%乾燥時間、節省30%電費，也延長了加熱器壽命，廢氣不排出，作業環境變好更環保。

節能快速乾燥機，除了省電及環保效益，塑料含水率比沒有加裝時來得低，甚至可降至0.02%，塑料烘烤品質提升，可減少在成型時不良品產生，大大提高良率。適用多種原料，例如PC、PMMA、PA46、PPS、NYLON 及部份的PET/PETG，滿足大部分塑膠製品需求。僅需定期清理或更換空氣濾清器，維護保養成本低廉，產品體積精巧，符合工廠寸土寸金需求。售價較傳統型除濕機降低30%，十分具有競爭力，且不用換原有設備，我們克服了品牌間相容性問題，不管任何品牌料斗乾燥機都能加裝節能快速乾燥機，達到節能30%效益。

各國能源政策都面臨環保聲浪大於經濟發展的難題，電費勢必不斷上漲，工業設備用電量大，對產業影響不容小覷。在政府帶頭做節能減碳驅動下，電費上漲對塑膠製品業衝擊很大，大額用電戶每年降電目標更是很大的技術關口，晏邦成立45年來一直以「塑橡膠機週邊設備開拓者」自許，解決客戶問題是我們的專長，持續節能新產品問市，就是希望客戶在微利時代能夠把電費變利潤，同時還能兼顧環保，希望本機最大亮點節能30%，可以在業界付出一己之力，提高客戶競爭優勢，並節能減碳保護地球。