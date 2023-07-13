KUKA機器人 每分鐘生產一個電池組

一汽-大眾集團((FAW-Volkswagen Group)在中國南方的佛山每年生產逾30萬個電池組。約100台KUKA機器人在KUKA裝配廠工進行焊接、塗膠或包裝等作業，每分鐘約生產一個電池組。

一汽-大眾集團的模組化電驅動系統（Modular E-Drive System，MEB）智慧工廠是專為生產全電動MEB平臺而建構的， 對大眾汽車集團來說，它是電動汽車的指標工廠，也是全球汽車行業圍繞自動化、智慧生產和數位化的旗艦。如今， MEB工廠自動化程度高達82%，KUKA更在此建置電池組裝配線。

KUKA系統專屬訣竅可實現最高品質、久經驗證的流程可靠性與輸出能力。庫卡提供

複雜製造的技術訣竅

電池組的生產是一項特殊的挑戰。除了高產能和技術可用性、品質要求和系統性地獲取所有相關流程的數據之外，成功建置嚴謹的生產步驟亦為超現代化和前瞻性生產線的重要組成部分。未來，超過一百台KUKA工業機器人將接管要求嚴謹的生產步驟。

在工廠內，電池外殼的焊接線與電池包裝線並排。此外，輔以使用自動導引車（AGV）的測試設備和物流。KUKA機器人在電池盒的自動焊接線上進行焊接和塗膠。KUKA的機器人也用於包裝。KR QUANTEC、KR FORTEC和KR titan系列機器人協同工作實現包裝流程完全自動化，單班可產出15萬個電池組，雙班制時，該工廠甚至每年管理多達30個電池組。

電池組生產的柔性裝配線

一汽-大眾佛山分公司於2011年12月成立。自此，則成為一汽集團華南地區發展戰略的重要組成部分。除了衝壓、焊接、塗裝和總裝四大生產設施外，這裡還建造最先進的MEB智能工廠，亦為一汽-大眾電動汽車核心部件之生產基地。

複雜製造的技術掌握訣竅攸關產能、技術可用性及品質等。圖／庫卡提供

數位化工廠實現透明生產

由於電池系統的重要性和安全相關性，已安裝元件和各個生產步驟可追溯性愈趨重要，尤其是在電池生產中：KUKA環繞“數字工廠”的全面產品組合為此提供了決定性的優勢。MEB智慧工廠為整條生產線引入先進技術。例如，生產線的實時數據和預警系統傳輸。這意味著可以隨時隨地追蹤工廠性能數據。

此外，MEB智慧工廠擁有多種高端測試設備，可對氣密性，裝卸和其他流程相關參數進行100%測試。進而確保電池組品質的安全、可靠性，透過使用預防性維護，可以最大限度地減少停機時間，並在整個生產線上實現最大整體設備效性。