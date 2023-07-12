善用RTK科技 智慧農業精度領航起飛

精準農作的新紀元：RTK即時動態定位系統的應用與優勢

AI時代來臨，智慧農業在勞力的問題上尤其仰賴機器自動化與科技來補足缺口，過去單憑個人感覺的直覺經驗法則，逐漸被能夠提供數據分析的新科技取代。而在農作上也逐漸更趨精準化，施用的水量、藥劑量，甚至植保機作業時的地塊規劃，也採用高精準度的RTK（Real Time Kinematic）即時動態定位系統，結合各項技術與數據分析，達到精準施藥、施肥以提高作業效率。

過去大家熟知的GPS衛星定位，會因為衛星軌道、距離、訊號脫落、潮汐等產生許多定位誤差，為了消除誤差而採用RTK即時動態精準定位系統，RTK是一種衛星導航技術測量方法，目前廣泛運用在無人載具、自動駕駛、航空、建築、測繪及運輸交通等專業領域，而在農業無人機的運用上，可以透過RTK差分訊號技術來實現公分等級的高度精準定位，以改善偏移而造成重複噴藥或漏噴的問題。

領先農業科技的選擇：寰宏農業科技的網路RTK定位系統

台灣農業植保機領導品牌－寰宏農業科技股份有限公司，自2022年開始推廣並教育用戶使用網路RTK定位系統，熱銷的T系列機型主機內置RTK天線接收器，可接收GNSS (Global Navigation Satellite System)全球導航衛星系統訊號，用戶不需花費高額費用架設主站，只需要透過個人的手機網路訊號分享並連線遙控器，輸入RTK專屬帳號密碼，就可接收全球四大主流衛星包含美國GPS、俄羅斯GLONASS、歐盟Galileo以及中國北斗BeiDou等衛星訊號，針對較小或障礙物較多的地塊，可以運用網路RTK定位以提高精度並有效維護作業安全。

寰宏農業科技引進大疆T系列無人植保機，機體內置RTK接收器，可透過連接網路RTK或D-RTK 2高精準度GNSS移動站完成高精度作業。圖／業者提供

網路RTK必須透過網路訊號接收經過解算後的雲端數據，才能將誤差消除以提高精度，若個人手機Wi-Fi熱點分享的網路訊號源較弱或網路頻寬流量不夠時，就可能發生連線不穩定或連線速度較慢的問題，在偏遠山區或郊區等電信業者網路基地台建置較少的地方連線不佳的情況較常發生。

為了滿足多元客戶的使用需求，寰宏農業科技引進大疆「D-RTK 2 高精準度GNSS移動站」，內置高增益天線和高性能接收器，可接收到的衛星訊號更強，衛星數量更多。用戶可以自行快速自架移動站，不需要透過網路就可以為無人機提供實時差分數據，從而獲得公分級別的定位精準度。

多重功能的夥伴：移動基站在各種專業場景的應用與特點

一台D-RTK 2 高精準度GNSS移動站最多可同時連接5台遙控器，能在移動站通信範圍5公里內提供高精準度定位功能，為多機聯合操作提供穩定支援，大幅提升運作效率。

此外，移動基站桿體部分採用碳纖維材質，防水防塵適用於測繪、巡檢、農業等多種專業場景。不論選擇網路RTK或使用高精準度GNSS移動站，各有其獨特優勢與便利性，用戶可以自行評估使用需求選擇合適的RTK方案。

寰宏農業公司- 網路RTK服務與租借資訊：https://www.h2agric.com/pages/rtkrental

寰宏農業公司-高精準度GNSS移動站：https://www.h2agric.com/products/d-rtk-2-high-precision-gnss-mobile-station