百城機械HM-588多功能食品包餡機驚艷台中國際茶、咖啡暨烘焙展

為了迎戰今年的中秋節伴手禮市場，百城機械使用榮獲台灣精品獎的HM-588多功能食品包餡機，開發出業界首創的六重包金鑲玉月餅，該機械不僅可以製作中秋節熱銷的蛋黃酥，也可以使用月餅自動化生產線搭配固形物裝置生產熱銷全世界華人市場的雙蛋黃月餅，該公司特別安排於台中國際茶、咖啡暨烘焙展登場亮相，展期中吸引眾多專業人士與民眾參觀。

台中國際茶、咖啡暨烘焙展7月7日至10日盛大展出，該中區指標性展覽由中華民國對外貿易發展協會以及展昭國際公司主辦，集結超過330家廠商、730個以上的攤位。其中，台中市糕餅商業同業公會今年特別以「77年的烘焙驕傲－值得專程來台灣美食旅行」為主題號召30家業者並設置台中館，邀請民眾體驗經典與創新融合的糕餅文化，也把握機會擴大市場商機。

台中市糕餅商業同業公會今年特別以「77年的烘焙驕傲－值得專程來台灣美食旅行！」為主題吸引各縣市糕餅公會理事長來共襄盛舉。圖/百城機械

百城機械向來秉持用心為客戶提供產品打樣、試產一條龍的服務，協助客戶用最短的時間讓新產品量產上市，大幅降低客戶新機購買風險以及新品研發的時程，而向來積極參與國內外展會的百城機械，此次亦推出多功能機款在台中國際展覽館為期四天展會中亮相，並邀請中部的糕餅跟冷凍業者就近前往參觀。

此次參展的王牌機型HM-588不僅超越日本的技術，還可以搭備超音波切刀，一秒生產一片餅乾，也可以客製化成薑餅人、聖誕樹、甜甜圈、愛心等造型餅乾，提升產品的價值。其性能解決烘焙業者的痛點，也帶領台灣製造的機台走向國際，成為隱形的台灣之光。

百城機械總經理蔡承諺從台南總部率領專業團隊前進台中展。圖/百城機械

百城機械總經理蔡承諺表示:「百城除了解決烘焙業者的痛點以外，也跟上冷鏈市場爆發的風潮，研發了多款成功在冷凍市場熱銷的機種。像是HM-717麵帶式水餃機，該機型突破傳統擠壓式成型，改由麵帶式壓合成型，不破壞麵皮的筋性，完整保留麵皮Q彈的口感，外型圓潤飽滿、收邊美觀還原手工口感，延續美味的好滋味。」

百城機械擁有技術能力，可將眾多手工產品轉變為自動化生產。該公司今年也積極參與全球主要烘焙展，從台北走向上海、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、德國、澳洲等，目前已經銷售至全世界81個國家,正朝著100個國家的目標邁進。