環保意識抬頭 帶動相關設備大幅升溫

隨地球不斷升溫造成溫室效應擴大、聖嬰現象（ElNino）再起..等因素造成國際天災不斷令人怵目驚心，減碳降排救地球意識幻化成地球村各國共識下，亦帶動環保相關材料、設備等銷售力道大幅成長。

創立迄今已30年，位於桃園市蘆竹區的順琿機械製造的環保設備亦隨趨勢增溫!主力設備「帶濾式污泥脫水機」適用行業廣，涵蓋科技、電子、染整、食品..等，其中應用於食品工業的製程過濾脫水，包括麵粉、製糖、飲料及其它相關工業之固、液分離皆能過濾脫水處理，此外涵蓋工業廢水之污泥過濾脫水，適用行業如造紙、電鍍、陶瓷、玻璃、鋼鐵、皮革、化學、油漆。

順琿板框式污泥壓濾機採油壓系統操作，壓力集中效率高、動作簡單、使用方便 ，可客製化。

順琿機械指出此設備的特點包括:製造的污泥脫水機機台高度可依客戶需求訂製，全機採封閉式設計，此設計可防止污水外濺，除此採用歐美進口濾帶，耐用時數長，濾帶安裝及換裝容易，並採取以多重脫水模式設計，脫水效率高且污泥餅含水率低，低轉速、順暢、無噪音、省電又不佔空間，堪稱節能環保頂尖設備。

另一主力「板框式污泥壓濾機」採油壓系統操作，壓力集中效率高、動作簡單、使用方便，無須再設置加藥系統，操作時也無須清洗濾布處理費用低，不同種類之污泥經加壓脫水後污泥餅舍水率低(僅40-75%)泥餅脫落容易，且泥餅可配合輸送機傳送節省人力、安全方便，板框採橡膠製濾板密閉性良好耐高壓不變形，也可依照客戶需要接受客製化訂製。

近幾年隨ESG潮流帶動下，能客製化「帶濾式單、雙濾布污泥脫水機」及「板框式污泥壓濾機」的順琿機械，製造的設備機台不僅堅固耐用且易操作、易保養並兼具多項獨特、創新功能，廣受產業界採購藉以推動ESG環境永續之需。詳情逕電:（03）322-6500。參閱網址https://www.shunhuei.com.tw/