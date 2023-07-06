2023智慧新應用合作商談會 開拓全球智慧製造新商機

面臨全球經濟趨緩，智慧應用的需求於海外呈現逆勢升長，可視為我國產業發展的新契機，而為協助臺灣企業把握智慧製造的國際商機，在經濟部國際貿易局的委託下，外貿協會將於今（112）年8月25日於臺北國際會議中心辦理「智慧新應用合作商談會—智慧工廠」，敬邀全球目標市場來臺參與，期望帶動智慧工廠的產業鏈，也使我國企業能再當中把握住全球智慧製造新商機。

目前邀得來自美國、日本、泰國、越南、土耳其等18國42家買主前來參加合作商談會，採購多樣化品項包括自動化及自動控制零組件、智慧化工具機、工業電腦、智慧物流、智慧製造整線輸出、電子設備等多樣智慧工廠供應鏈相關產品。

其中，巴西商WEG為世界第二大電動馬達製造商，主要採購工業機器人、產線自動化、工業物聯網應用等；日商JMS於鈦金屬及模具製造具多年經驗，並代理韓國最大槍鑽深孔加工機製造商KOREA GUNDRILL，本次尋找智慧工具模組、模具自動加工設計系統、工具機夾具組合；美商CRD百年來專注家具製造，產品遍銷各國，本次採購自動化裝配產線等設備。

歡迎有興趣參與洽談之企業逕至貿協「採洽易」網站（https://reurl.cc/jDmlVL）詳見資訊並報名。報名前請先登入台灣經貿網會員，截止日為7月10日，名額有限。