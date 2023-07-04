台灣齒輪產業大未來與ESG永續經營系列四齒輪產業如何提升全球競爭力

前言:全球齒輪市場競爭日趨激烈，值此國際時局快速變化且需兼具ESG與淨零碳排條件下，如何在後疫情時代再創佳績，業界必須尋求更具競爭力的商業模式來提升台灣齒輪產業。

隆答股份有限公司（Gleason Taiwan） 總經理梁書禮從國際視角切入，針對台灣齒輪產業盟籌立必要性、台灣齒輪產業現況與國際競爭對手SWAT分析、台灣齒輪產業未來市場趨勢與機遇、台灣齒輪產業如何提升全球競爭力及台灣齒輪產業如何做到淨零排放等議題，提供針砭與建議。

工商時報將以「台灣齒輪產業大未來」為題，依上述不同議題推出系列1~5則報導，供業界進行思考與探討，期藉此文拋磚引玉，共同為台灣齒輪產業的永續發展盡一份心力。

以下為隆答公司（Gleason Taiwan） 總經理梁書禮，針對台灣齒輪產業如何提升全球競爭力的訪談摘要：

台灣齒輪產業在全球競爭力方面有一定的優勢和與挑戰，以下是台灣齒輪產業全球競爭力的分析:

優勢:

1.技術實力：台灣齒輪產業擁有先進的製造技術和豐富的經驗，特別是在高精度和高效率齒輪製造方面。台灣齒輪製造商注重研發和創新，不斷提升品質和技術水平。

2.廠商集群效應：台灣齒輪產業具有廠商集群效應優勢，許多齒輪製造商和相關供應商集中在特定地區，形成完整的供應鏈和合作網絡。該集群效有助於提高效率、降低成本及促進知識和技術的交流。

3.高品質和可靠性：台灣齒輪產業以其高品質和可靠性而聞名。製造商嚴格控制產品生產過程，並擁有完善的品質管理體系。使得台灣齒輪產品在國際市場上受到認可和信任。

挑戰:

1.國際市場壁壘：全球齒輪市場競爭激烈，許多國家和地區都有自己的齒輪製造業。台 灣齒輪產業需要克服國際市場的進入壁壘，如貿易保護主義、技術壁壘和市場准入限制等。

2.人才競爭：台灣齒輪產業需要具備專業知識和技術的高素質人才。然而，面臨著人才供應不足和競爭激烈的挑戰。齒輪製造需要複雜的工藝和精密的測量技術，因此培養和吸引優秀的人才是一個重要課題。Gleason在協助在地人才培育行之有年且不遺餘力。

3.技術創新和升級：隨著全球科技的快速發展，齒輪產業需要不斷進行技術創新和升級，以滿足市場需求和應對新的挑戰。台灣齒輪產業應該積極投入研發和創新，探索新的材料、製造方法和設計理念，以提高產品性能、降低成本和提高效率。

4.國際市場行銷能力：在全球市場中要贏得競爭，行銷能力是關鍵。台灣齒輪產業需要加強國際市場行銷能力，建立強大的銷售和營銷團隊，深入了解各個目標市場的需求，制定適切的市場策略和銷售計劃，並建立良好的客戶關係。

5.持續提升產業附加價值：單純的齒輪製造已經不足以在競爭激烈的全球市場中脫穎而出。台灣齒輪產業應該朝著提供整體解決方案和加值服務的方向發展如，提供技術咨詢、設計改進、售後服務等，以增加產品的附加價值，滿足客戶多樣化的需求。Gleason 也在台灣持續提供技術研討會以及齒輪設計教學。

總體而言，台灣齒輪產業在全球競爭力方面具有多項優勢，包括技術實力、廠商群聚效應和高品質可靠性。然而，仍然面臨著諸多挑戰如，國際市場壁壘、人才競爭、技術創新和升級等。為提升全球競爭力，台灣齒輪產業應該注重技術創新、人才培養及加強國際市場行銷能力。同時，提供加值服務和提升產業附加價值。 這些努力，將有助於台灣齒輪產業在全球市場上取得更好的地位和競爭力。