台灣齒輪產業大未來與ESG永續經營系列三　齒輪產業未來市場趨勢與機遇

前言:全球齒輪市場競爭日趨激烈，值此國際時局快速變化且需兼具ESG與淨零碳排條件下，如何在後疫情時代再創佳績，業界必須尋求更具競爭力的商業模式來提升台灣齒輪產業。

隆答股份有限公司（Gleason Taiwan） 總經理梁書禮從國際視角切入，針對台灣齒輪產業盟籌立必要性、台灣齒輪產業現況與國際競爭對手SWAT分析、台灣齒輪產業未來市場趨勢與機遇、台灣齒輪產業如何提升全球競爭力及台灣齒輪產業如何做到淨零排放等議題，提供針砭與建議。

工商時報將以「台灣齒輪產業大未來」為題，依上述不同議題推出系列1~5則報導，供業界進行思考與探討，期藉此文拋磚引玉，共同為台灣齒輪產業的永續發展盡一份心力。

以下為隆答公司（Gleason Taiwan） 總經理梁書禮，針對台灣齒輪產業未來市場趨勢與機遇的訪談摘要：

台灣齒輪產業在未來市場中有幾個重要的趨勢和機遇:

1.智慧製造和自動化：隨著全球製造業的智慧化和自動化進程加快，齒輪作為重要的動力傳動元件，將在各個行業中得到廣泛應用。台灣齒輪產業可以利用先進的製造技術和自動化設備，提供高品質、高精度的齒輪產品和解決方案，滿足市場的需求。

2.電動車和新能源產業：隨著全球對環保和節能的需求增加，電動車和新能源產業呈現快速發展的趨勢。齒輪在電動車的驅動系統中起著關鍵作用，如減速器和傳動系統。台灣齒輪產業可以藉此機會擴大在電動車領域的市場份額，提供高效率、高可靠度的齒輪產品，並參與全球供應鏈。

3.高精度和高效率需求：現代製造業對齒輪的精度和效率要求越來越高，尤其是在航空航天、高速列車、機器人等領域。台灣齒輪產業可以通過提升技術水平、優化製造流程和引進先進設備及設計軟體，滿足高精度和高效率齒輪的市場需求。

4.服務和售後市場：除了齒輪的製造和供應，售後服務也是重要的市場。提供齒輪維修、升級和技術支援等服務，能夠增強舊有設備的可靠性和使用壽命，滿足客戶的需求。

5.國際合作和市場開拓：台灣齒輪產業可以透過與國際知名企業合作，參與國際項目和供應鏈，擴大市場份額。同時，積極參與國際展覽和交流活動，提升品牌知名度。

6.數位化和物聯網技術：隨著數位化和物聯網技術的發展，齒輪產業也面臨著數位轉型的機遇。台灣齒輪產業可以利用數據分析、虛擬仿真和遠程監控等技術，提升生產效率、品質控制和故障檢測能力，同時開發智能齒輪產品和服務。

7.環保和可持續發展：環保和可持續發展是全球社會關注的重要議題，齒輪產業也需要尋求環保友好的解決方案。台灣齒輪產業可以發展節能減排的齒輪設計和材料，並推動循環經濟模式，降低對環境的影響。就如同使用Gleason的KISSsoft/KISSsys/GEMS來取得更高效及節能的設計。

8.品牌建立和市場推廣：在激烈的國際市場競爭中，品牌建立和市場推廣至關重要。台灣齒輪產業可以加強品牌形象塑造，提高產品的知名度和競爭力。同時，積極參與國際展覽、研討會和商務活動，拓展海外市場，開拓更多商機。

以上，這些趨勢和機遇將影響台灣齒輪產業的未來市場。通過把握這些機遇，台灣齒輪產業可以提升技術水平、擴大市場份額，並在全球齒輪市場中保持競爭力。同時，也需要關注和應對相應的挑戰，如技術創新、人才培育和市場競爭等，以確保產業持續發展。