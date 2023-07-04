台灣齒輪產業大未來與ESG永續經營系列二齒輪產業現況與國際競爭對手SWAT分析

前言:全球齒輪市場競爭日趨激烈，值此國際時局快速變化且需兼具ESG與淨零碳排條件下，如何在後疫情時代再創佳績，業界必須尋求更具競爭力的商業模式來提升台灣齒輪產業。

隆答股份有限公司（Gleason Taiwan） 總經理梁書禮從國際視角切入，針對台灣齒輪產業盟籌立必要性、台灣齒輪產業現況與國際競爭對手SWAT分析、台灣齒輪產業未來市場趨勢與機遇、台灣齒輪產業如何提升全球競爭力及台灣齒輪產業如何做到淨零排放等議題，提供針砭與建議。

工商時報將以「台灣齒輪產業大未來」為題，依上述不同議題推出系列1~5則報導，供業界進行思考與探討，期藉此文拋磚引玉，共同為台灣齒輪產業的永續發展盡一份心力。

隆答公司（Gleason Taiwan） 總經理梁書禮針對台灣齒輪產業現況與國際競爭對手SWAT分析的訪談摘要：

台灣齒輪加工產業在過去幾十年來持續發展，目前已成為亞洲地區領先的齒輪加工中心之一。台灣齒輪加工產業現況如下：

1.產業規模：台灣齒輪加工產業已形成完整的產業鏈，涵蓋齒輪加工、齒輪零件生產、齒輪機械設備等多個領域。據統計，台灣齒輪產業每年產值估計超過新台幣百億元。工具機的智慧機械產業聚落，更有上看億元 的產值。

2.技術水準：台灣齒輪加工產業在技術研發和應用上已具有一定的優勢，尤其是在高速、 高精度、高效率等方面表現突出。台灣齒輪製造廠商大多採用進口齒輪加工設備，並且具有自主研發和生產高品質齒輪產品的能力。

3.品質控管：台灣齒輪加工產業對品質控制十分重視，通常採用ISO品質管理體系進行品管。此外，許多廠商也會將產品送至國內或國際第三方認證機構進行檢測，以確 保品質符合客戶要求。

4.國際市場：台灣齒輪產業的產品主要出口至亞洲、美洲和歐洲等國家和地區。其中，以日本和美國市場需求最大。此外，台灣齒輪產品在國際市場上也有良好的聲譽和市場佔有率。

台灣齒輪產業在國際市場上與其他國家齒輪產業的SWOT分析如下：

優勢(Strengths):

1.技術實力：台灣齒輪產業擁有豐富的製造經驗和技術能力，在齒輪設計、製造工藝和品質控制方面具有競爭優勢。

2.完整供應鏈：台灣齒輪產業已形成完整的供應鏈體系,，從原材料供應到最終成品交付，能夠提供高效、全面的供應鏈解決方案。

3.優異品質和可靠性：台灣齒輪製造商注重品質和可靠性的控制，通過嚴格的品質管理體系和專業的品檢措施，能夠提供高品質、高可靠度的產品。

4.技術創新能力：台灣齒輪產業致力於技術創新和研發投入，應用先進的材料科學、製造技術和設計方法，持續開發出創新的齒輪產品。

劣勢(Weaknesses):

1.成本壓力：相對於一些低成本製造國家，台灣齒輪產業的成本較高，這可能對競爭力造成壓力。

2.國際知名度：與知名的齒輪製造國家相比，台灣齒輪產業的國際知名度較低需要加強品牌建立和行銷推廣。

3.依賴出口市場：台灣齒輪產業高度依賴出口市場，對全球經濟和國際貿易波動較為敏感，這將帶來一定的風險。就如同自2018 年開始的中美貿易戰，以及緊接而來2019年底開始的Covid-19衝擊。

機會(Opportunities):

1.電動車市場需求：隨著全球電動車市場的快速增長，台灣齒輪產業有機會受益於電動車傳動系統的需求增加。

2.技術合作與合作平台：台灣齒輪產業可以通過技術合作和合作平台，與國際知名汽車製造商、系統供應商和技術公司建立合作關係，進一步提升技術水平和擴大市場份額。 如同Gleason在台灣提供的齒輪先進技術分享。

3.綠色環保趨勢：綠色環保意識的提升對電動車產業提供了機會。台灣齒輪產業可以專注於開發環保材料和製程，以符合電動車產業的可持續發展需求。

4.國際市場擴展：台灣齒輪產業可以進一步擴大國際市場佔有率，尋找新的市場機會和合作夥伴，尤其是在新興市場和高增長的電動車市場。

威脅(Threats):

1.國際競爭壓力：全球齒輪市場競爭激烈，來自其他齒輪製造國家的競爭，將對台灣齒輪產業造成壓力，包括一些低成本製造國家。

2.技術轉移風險：一些國家在齒輪製造技術方面的提升，以及台商在境外設立的製造工廠，都可能帶來技術轉移的風險，這可能導致台灣齒輪產業在技術領域的競爭地位受到威脅。

3.國際貿易和政策風險：國際貿易政策變化、關稅和貿易壁壘的增加等因素，可能對台灣齒輪產業的出口和國際市場進入，造成不利影響。

以上是台灣齒輪產業在國際市場上與其他國家齒輪產業的SWOT分析，這些因素在一定程度上影響著台灣齒輪產業的競爭力和發展潛力。該分析提供了一個綜合的視角，但仍需考慮具體的市場環境和行業動態進行詳細評估。