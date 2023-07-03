威騰斯坦競賽評委公布 數位雙生論壇吸睛

端午剛過，各校開始放暑假，德商威騰斯坦傳動賽承辦學校-雲科大，馬不停蹄一天兩場辦起競賽說明會與數位雙生（ digital twin）產學論壇。雲科大機械系主任張元震說，提早辦說明會是上屆經驗傳承，希望讓有意參賽同學儘早在暑假做準備；論壇則是希望鼓勵同學將 「 數位雙生 」 帶入競賽，畢竟這個主題不但熱門且重要。

威騰斯坦總經理魏誠志在直播說明會開場致詞時，特別感謝主辦單位採用最新設備與最明快的速度，提早在今天公布大家最關心的賽事籌備進度與具體報名作業。 更感謝能比照上屆，請來去年優勝隊伍的指導老師，向大家說明創新提案經過，魏誠志說，他相信傳動賽一年可以辦得比一年好。

為力求公平、公開， 競賽從初審到決審所有評委，同樣避開科大系統，以來自各大學機電整合相關系所的學者專家為主。張元震隨後公布競賽活動評委名單：決賽評審團由評審長國立中正大學林派臣教授領軍，中興大學吳嘉哲、曹嘉文兩位教授代表學界與業界代表魏誠志總經理組成評審團；初審則由宜蘭大學王宜達、彰師大王可文與中山大學胡龍豪三位教授把關。

張元震透過直播向大家引介每位評委的學術背景與專長，細數評審長林派臣教授在學術、產業與服務上的傑出表現。張元震說，這麼多優秀的評委，同學只管上傳好提案，只要提案夠好相信不會有遺珠。他同時提醒，雖然現在還是暑假，但是透過競賽官網即日起就可組隊報名，9/28截止收件前，皆可上傳作品參賽。

這次獎項不變但獎金加碼，如何才能得到10萬獎金? 張元震強調，為讓同學，瞭解參賽者如何提案最容易得獎，從記者會到說明會，情商去年前三名得獎作品的指導老師虎科大詹子奇、台大李佳翰兩位教授分別說明作品發想到提案過程，因為首次對外公開說明提案發想、創意過程與作品價值，為說明會帶起一波高潮。

下午準時開場的威騰斯坦傳動賽直播論壇，也是每年吸睛所在；去年探討5G與智慧工廠相關議題，今年產學對話把焦點放在數位雙生（digital twin）的應用與未來發展。論壇由張元震主持，與談嘉賓有中興大學林明澤教授、邱顯俊副教授、魏誠志總經理與PMC副總經理李健勳 。

數位雙生

(digital twin) 產 學論壇由雲科大機械系張元震主任主持 (左起 )，與談嘉賓有中興大學林

明澤教授、邱顯俊副教授、威騰斯坦總經理魏誠志與 PMC副總經理李健勳。圖 / 策略遠矚 提供

與談嘉賓認為數位雙生的概念並非最新，但因週邊技術條件益臻成熟，就可以把整個系統整合架構起來。最近5G、AI、IOT等技術進展快速，透過物理回饋資料，以人工智慧、機器學習、軟體分析，在資訊化平台內建立數位化模擬，依不同感測器，如：壓力、角度、速度、溫度等回饋資訊，從歷史或整合網路資料學習，可隨物理實體變化做出相對應變。

在AI、感測器、算力技術持續進步下，也相當程度提高數位雙生的落實度與完整度，幾乎可以拓展並應用到智慧醫療、智慧建築等不同產業，概念與應用原理與智慧製造、智慧工廠相當，關鍵重點是數位雙生的雙生之間的相似度，必須能不斷提升到99.9%以上。

數位雙生有助數位轉型，從自動化元件、智慧製造、智慧加工、工業4.0，到整個智慧工廠的運營管理都可達到優化作用，透過零組件、產線虛擬分身，可以模擬實際生產情境，從數位化、產品設計、使用者操作與模擬、驗證，服務方案相當完整。這場產學對話，與談嘉賓提到的應用包括: 威騰斯坦、西門子、KUKA、DNG mori、OKUMA、美捷科、東台、永進、TESLA、ABB等。

該項論壇分五大議題進行，從甚麼是數位雙生(Digital Twin) ? 展開討論，接著探討數位雙生如何應用到智慧製造、如何在智慧工廠中應用以及國際發展現況、目前數位雙生在其他領域的應用情形，最後，討論數位雙生對台灣產業未來發展與影響。產學對話不時迸出智慧火花，關心數位雙生議題及其應用者，更多精彩內容可上網收看。