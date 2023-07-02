和大工業蔡耀毅 談電動車減速機精密齒輪設計與製造

隨者科技發展，內燃機引擎車輛已無法應付更嚴格的溫室氣體排放標準，現階段全球各主要國家的政策為，發展電動車淘汰燃油車，並陸續制定全面禁售燃油車時程，其中挪威2025年最早，台灣訂於2040年後禁售燃油車。

目前市售新能源車輛以混和動力車輛 (Hybrid Vehicle)、純電動車(EV)為主，燃料電池車(Fuel Cell Vehicle)因氫氣供給來源相關技術限制尚未成為主流，但這些新能源車輛的共通點是行車肅靜性優於燃油車。

和大工業機械部經理蔡耀毅表示，要達成電動車行駛的肅靜性，齒輪設計與製造上最大的挑戰是在馬達高速運轉且維持肅靜性的要求，齒輪受力增加次之，齒輪受力增加，僅需增加齒輪強度的設計，而一般齒輪在超高速運轉下會有震動加劇(齒輪精度不足)及高頻噪音產生(加工紋路摩擦)的現象。

電動車馬達減速機齒輪的設計與製作工藝為，齒輪材料以低碳鎳鉻鉬合金鋼為主，經滲碳熱處理做表面硬化。齒輪受力方面，因電機馬達低速區即可輸出最大扭力，扭力値堪比一般燃油機超級跑車，因此齒幅(齒寬) 設計較燃油車大。

在齒輪精度要求上，採用齒輪研磨加工，精度等級最高約在 DIN5級。另外，齒輪在高轉速時會產生高頻噪音，噪音來自於研磨紋路的摩擦，因此除了精度上的要求外，還需採用特殊研磨方式來改變研磨紋路，以降低高頻噪音。

蔡耀毅指出，電動車齒輪製造設備的需求與燃油車區別並不大，但齒輪的整體精度等級要求是提高的。從設備種類來看，齒輪精密製程的齒輪研磨機(Grinding)、珩磨機 (Honing)、內齒硬拉削、檢測儀器與流程管控相關設備方面會有增加的機會。

其中，對於精度影響最重要的設備為齒輪研磨機，需具有消除齒向 (LEAD)扭曲功能(TWIST FREE)與研磨紋路改善的功能(LNS)，才能提高齒輪精度並避免高頻噪音發生。在檢測部分，除了一般齒輪量測機(GEAR TESTER)檢驗外，需輔以雙齒腹嚙合機做研磨瑕疵的篩檢，避免有瑕疵的刮傷齒輪及不良品流出。

由於電動車齒輪精度要求較高，且受到工業4.0趨勢與觀念的影響，齒輪製造時各流程管控與生產履歷建立是被嚴格要求的。 目前，和大工業已在嘉義大浦美工業區打造出全台灣自動化程度最高的齒輪生產基地，生產線規劃有生產搬運自動化、生產過程自動檢驗結合設備自動補償、生產設備狀態監控、工件條碼系統建立…產線的規畫與傳統僅有自動搬運生產的想法大相逕庭。因此在設備的投入，不能僅以生產設備為主的觀點來計算，而當以生產工廠整體來規畫。

和大工業自行研發的雙齒腹嚙合機HGR 250 。圖/和大工業