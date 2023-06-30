佳賀精機動力夾轉型升級領先業界

佳賀精機於30日舉辦佳賀精機智慧製造示範觀摩會，聯手富鴻網進行智慧製造導入歷程，提供了智慧製造導入的實際案例，及成功應用經驗分享，期能加速帶動產業轉型升級。

佳賀精機為臺灣知名的高精密動力夾頭供應商，致力於促進產業智慧化發展。為加強生產效率和準時交付能力，與富鴻網合作，共同開發動力夾持工具數位轉型產線整合，整合異質系統的資訊流、設備與生產智能化，有效減少生產時間，並提生產線稼動率。

全球產業正處於快速變革的時代，智慧製造已成為推動產業升級和轉型的重要引擎，政府也非常重視智慧製造的發展，並提出了相關補助計畫，以推動產業的轉型升級。這次佳賀精機即是透過「智慧機械產業接軌國際推動計畫」完成智慧製造轉型，鼓勵企業引進智慧製造技術和解決方案，加速產業的智慧化轉型。

佳賀精機陳宣佑副總經理表示，這次的示範觀摩活動是佳賀精機致力於推動產業轉型升級的一部分，藉由政府計畫支持，開發國際通訊標準介面進行即時數據擷取，將異質系統的順利整合，從而提高生產智能化和生產設備的效率。希望透過與產業先進分享智慧製造轉型經驗和成果，促進製造業智慧化發展。此次活動獲得與會者的廣泛好評，透過示範觀摩讓與會者對智慧製造的潛力有更深入的認識，並且受益匪淺，期能有效擴散智慧化應用效益。