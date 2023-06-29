成祐精機AXISCO 世界級拉床解決方案提供者

成祐精機擁有近40年自動化專用機具研發製造經驗，厚實根基與堅強實力的產品線，除專用機、深孔加工機、鑽孔機、夾治具外，自行研發的拉床系列不僅產品線完整，更是市場第一品牌，並通過ISO 9001、CE、TAF及D&B 認證，產品行銷全球30餘國，累積千餘名客戶。

成祐精機近年落成啟用的彰化芬園新廠，總投資約1.6億，佔地1300坪。主方生產伺服螺旋拉床、伺服上升拉床、伺服油壓節能拉床三款新機種及提供拉床零件加工等一條龍服務。

成祐精機總經理黃茗杰表示，自創的「AXISCO」品牌在國內外均十分響亮，再加上研發團隊以「King Maker」自許，全力協助顧客在市場上稱王，出廠的各式拉床，均提供二年完整保固，以確保顧客100%滿意，因此，能有今日成就，絕非偶然。

為因應美國高階伺服拉床長期訂單，及市場對高效率生產與高品質精密零件加工需求，成祐精機添購多款新穎生產設備與及高精密檢測儀器，並招募多名高階人才，為企業升級及大量生產作好萬全準備。

值得一提的是，該公司研發的平台上升式拉床CHU-0508獲得台灣精品獎肯定，該機型工作高度及機台總高度大幅降低，站在地面即可操作，採全機伺服控制，加工精度優異，比傳統油壓拉床節能50%以上，獨特的智慧化操作介面，使用者可輕鬆快速上手，並可在系統中整合管理多種不同刀具與產品，且便於與前後製程進行自動化整合。

成祐精機拉床產品線包括高精度油壓內齒拉床、高精度油壓外齒拉床、平台上升式內齒拉床、CNC螺旋拉床及自動上下料拉床，除機台本身可依客戶需求提供不同噸數及行程，更能快速回應各種客製化機構、夾治具、刀具及自動化需求。產品銷售遍及齒輪、汽車、機車、自行車、手工具、鎖具、閥門、油壓零件、電子零件及五金等產業。

成祐精機CNC螺旋拉床。圖/成祐精機

成祐精機伺服上升式拉床。圖/成祐精機

成祐精機20噸高精度油壓外齒拉床。圖/成祐精機