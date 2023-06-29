緻鎰高週波金屬加熱機 省電應用廣 齒輪熱處理一級棒

為因應金屬加熱領域的發展趨勢，緻鎰企業股份有限公司以高效、節能、安全為原則，最新開發的晶體式高週波金屬加熱機具有用電省、體積小不占空間等優點，輸出頻率可達3kHz~300kHz，可應用範圍亦十分廣泛如熱處理、淬火、退火、回火、鍛造、金屬加熱，金屬加熱配合紅外線測溫槍，能精準抓取加工物溫度，利用溫度控制系統限定並調整輸出功率，讓加工物件維持在使用者所設定的溫度或不超過溫度上限，在高週波熔斷機械領域，緻鎰所產製的各機種設計，更注入PLC可程式、人機介面操控、高感度火花防護及保護功能，機械構造堅固、過載負荷耐量大，即使在各種不同條件使用下，也能發揮其獨特功能，長時間操作亦不會影響機器性能。還可用在鍛造或整型，金屬類局部或全體加熱至軟化點，後經機械沖壓變形的加工工序。

用於齒輪、汽機車零件、手工具、精密工具、鏈鋸片、其他特殊工件局部熱處理或不規則形工件等表面硬化熱處理及鍛造前加熱處理，其它應用如退火、回火、熔接、人工造鑽、製管，其他高速加熱等應用。

緻鎰公司憑藉專業能力，有效提升產品品質穩定，實現加工自動化，以符合客戶多元的需求，設備行銷海內外市場多年，品質與服務均深受客戶信賴與肯定。