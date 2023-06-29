HIWIN上銀科技 DATORKER®諧波減速機獲台灣精品金質獎肯定

為人類更佳福祉與更好工作環境而努力不懈的HIWIN上銀科技，在工業4.0及AI智慧製造浪潮下，推出一系列有機器人心臟之稱的DATORKER ® 諧波減速機，具體積小、高速比、精度佳、背隙小等特性，且榮獲台灣精品金質獎肯定，廣泛應用於機器人、自動化設備、半導體設備、工具機等產業。

為因應不同產業及使用環境，上銀科技推出的DATORKER ® 諧波減速機種類有DSC-PO、DSC-CO、DSH-PH及DSH-AH 等四種型式，同時提供規格與減速比以滿足可滿足客戶各種設計搭配需求，同時亦提供客製化服務。

HIWIN DATORKER ® 諧波減速機具有多項特性，如：體積小，由柔輪、剛輪、波產生器組成，結構簡單且安裝方便；高速比，單段減速即可達到1:50 ~ 1:120的高減速比，並保有相同外形尺寸；精度佳，利用金屬的彈性變形帶動齒輪傳動，其定位精度可達成極高之要求，有別於傳統齒輪嚙合方式，藉由彈性變形達到高嚙合率並消除背隙。

DSC-PO型諧波減速機。圖/上銀科技

在應用上， DSC-PO型諧波減速機，具有自動調心的輸入軸及交叉滾柱軸承，能同時承受軸向/徑向負載，讓使用者容易使用的模組化設計，適合高精度、高剛性的應用，如雷射切割機、晶圓自動光學檢測設備、五軸設備、齒模機…等。

DSC-CO型諧波減速機。圖/上銀科技

DSC-CO型諧波減速機，由三個基本元件所構成，具有自動調心的輸入軸及高自由度，讓使用者能自行組裝減速機，適合高精度、有空間限制的設計應用。適用於半導體產業、工業機器人、協作型手臂、服務型機器人、精密檢測設備…等。

DSH-PH型諧波減速機。圖/上銀科技

DSH-PH型諧波減速機，具有中空的穿線空間及交叉滾柱軸承，能同時承受軸向/徑向負載，大孔徑中空軸讓使用者節省設計結構的空間，適合高精度、高剛性、高扭矩的應用。適用於面板製造、晶圓搬運、晶圓切割、自動化設備…等。

DSH-AH型諧波減速機。圖/上銀科技

DSH-AH型諧波減速機，具有中空的穿線空間及交叉滾柱軸承，能同時承受軸向/徑向負載，更增加了密封結構，讓使用者容易使用的模組化設計，適合高精度、高剛性、高扭矩的應用，如：五軸加工機、工業機器手臂、研磨拋光產業…等。

旋轉致動器DRA 系列 。圖/上銀科技