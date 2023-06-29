李啟樂連任刀協理事長 助台灣刀具邁向世界第一

台灣切削刀具研發製造協會6月28日在台中烏日臻愛花園飯店召開第二屆第一次會員大會，會員代表與來賓近260位參與盛會。會中進行第二屆理監事選舉，由七駿科技董事長李啟樂連任第二屆理事長。

台灣切削刀具研發製造協會成立於109年6月29日，在第一屆理事長李啟樂帶領下，致力於同業整合、資源共享、技術交流、共創未來。目前廠商會員數已達170家，會員代表達330位。本次會員大會邀請到包括經濟部工業局副組長鄒宗勳、台中市政府經發局潘守廉科長、臺灣機械公會副理事長林奕杰及榮譽理事長徐秀滄、台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳及名譽理事長許文憲、臺灣木工機械公會理事長張志州、臺中市潭雅神廠協會創會理事長黃耀德、精密機械中心董事長莊大立、虎尾科技大學校長張信良等貴賓熱情參與。

台灣切削刀具研發製造協會第二屆第一次會員大會，理監事團隊與會貴賓合影。圖／黃俊榮攝

會中進行第二屆理監事選舉，李啟樂理事長高票獲得連任，繼續掌舵協會，航向新的里程碑。會中理事長李啟樂提到，台灣刀具相關行業的發展，更需要團結起來共創未來，這也是創立台灣切削刀具研發製造協會的主要原因及動力，互相觀摩與資源分享，配合學校進行產官學合作，培育優質工程師及研發人才，提升產業技術與研發能量。企業可藉此累積技術能量，同業間更要積極團結合作，提升台灣刀具產業技術，改變經營策略與銷售模式，建立同業支援異業結盟，增加市場廣度與產品應用服務與時效性，壯大台灣這個行業，公司得以運作順利長久永續經營。協會會員間更因緊密配合、相互支援與資源分享，共同面對這波經濟洪流，迎向新的挑戰，共創切削刀具產業，成為世界主要供應國地位。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳受邀致詞。圖／黃俊榮攝

李啟樂理事長不諱言，近來國際景氣不佳，應該檢討優化提升品質，或是在服務端不斷精進，如此持續自我改變與提升，才能長久立於不敗之地。切勿導向價格戰，低價傾銷一定會失去市場，因為價格愈便宜，利潤變薄不可能持之以恆，到最後價格愈拚愈低，品質一定會出問題，變成惡性循環。

李啟樂理事長頒發感謝狀給第一屆理監事團隊。圖／黃俊榮攝

未來的競爭一定很厲害，在我們之後的競爭者也一直想達到台灣刀具的水準，不過目前看起來，台灣的工廠管理標準化及勞工素質還是很不錯，讓我們在品質的穩定性上擁有優勢，這一點很值得讚賞，應該要持續下去。

李啟樂理事長頒發感謝狀給第一屆理監事團隊。圖／黃俊榮攝

李啟樂理事長強調，刀具協會成立的宗旨就是互相學習互相觀摩，面對國際市場衰退，大家更應團結積極共同開發新產品，更新設備，才能製造研發更高品質、更高效率的刀具，呼籲大家一定要共同打拚，邁向世界第一，這是大家逗陣向前行的力量。