山高刀具將ESG、碳盤查及碳足跡的管理納入核心

助益業者提高業務營運效率，滿足日益嚴格的法規要求及減少環境影響

從工業4.0到現今更關注永續發展議題，科技持續進步，企業的理念也不斷地提升。而最大程度提升刀具的效能和延長使用壽命，從而減少浪費，節省能源，此亦為永續發展中重要環節。

此外， 面對來勢洶洶的碳淨零浪潮，企業組織亦須跟上國際趨勢、國內法規和客戶要求。因此，深入瞭解何為ESG，如何降低企業碳關稅成本，又如何在國際永續供應鏈中，强化自身競爭優勢，在在對於廣大企業主而言又是一個新的挑戰。

SECO山高國際刀具有限公司（以下稱“山高刀具”）於日前舉辦「2023山高刀具新產品發表會暨永續供應鏈要求下的ESG未來趨勢」研討會，山高刀具總經理徐凌峻於會中述詳SECO不僅精進產品及技術，亦將ESG（環境、社會、及公司治理）理念、碳盤查與碳足跡的管理納入山高刀具的核心業務，將有助於業者提高業務營運效率，以及滿足日益嚴格的法規要求、減少環境影響等。

洽動特別邀請國立中山大學管理博士、嘉南藥理大學ESG暨減碳辦公室執行長黃煒能博士與會闡述在永續供應鏈要求下的ESG未來趨勢。

自1995年成立以來，山高刀具一直作為全球最大的銑削、非轉位刀具、孔加工和刀柄系統解決方案提供商，致力於提供全方位的金屬切削解決方案，該公司的產品與服務皆基於對工藝的深度理解和對技術的不斷創新；時至今日，山高刀具正向更加綠色、可持續的未來邁進，並將ESG理念、碳盤查與碳足跡的管理納入山高刀具的核心業務。

山高刀具理解，當前全球面臨的環境變遷與碳排放挑戰，需要所有企業的共同努力和配合，包括自身的客戶。深信，更環保的操作和生產方式將對企業的長期成功產生積極影響。對於該公司的客戶來說，重視ESG和碳盤查，不僅可以提高他們的業務營運效率，還能在滿足日益嚴格的法規要求、減少環境影響、提升社會聲譽和吸引更多關注環保的投資者等多方面帶來利益。

為此，山高刀具致力於創新產品與服務，以幫助客戶達成可持續發展的目標。以及，將提供更多低碳排放且高效能的刀具，通過創新的設計和材料選擇，旨在減少製程中的碳排放。同時，該公司也將採用更具可持續性的生產方式，包括回收和再利用資源，降低水和能源的消耗。

除此之外，山高刀具將在供應鏈管理上也符合ESG的要求。不僅將確保供應商的工作條件，以及所有產品的生產過程都符合人權和勞工標準，還將強化對供應鏈的碳足跡管理，確保從原材料的採購到產品的最終使用階段，山高刀具的碳足跡得以妥善管理並努力減少。

山高刀具將在所有環節融入可持續發展理念，並且提供客戶專業的碳足跡計算和管理服務，協助他們減輕業務運營的環境壓力，優化生產效率，並符合全球對於環保的法規要求。

此外，該公司將繼續透過山高綠色基金，資助更多的可持續發展項目，體現山高刀具的企業社會責任。相信，只有致力於環境、社會與公司治理的企業，才能在未來繁榮且具競爭力的商業環境中站穩腳跟。

山高刀具在這個轉變中擔任的角色不只是刀具解決方案的提供者，更是推動整體製造業走向可持續未來的夥伴。亦將以此方向引領企業發展，並期待與客戶、員工、以及所有利益相關者共同攜手，邁向更可持續、更綠色的未來。

未來，山高刀具將持續為客戶提供先進的金屬切削解決方案，並不斷優化產品和服務，以達到可持續發展的目標。山高刀具堅信，這樣的努力不僅能提升競爭力，也將對客戶、社區、以及我們的地球產生積極影響。