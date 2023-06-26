igus 資助印度河流的塑膠垃圾回收處理

收集10,000公斤的塑膠垃圾：igus支持Plastic Fischer 的倡議

每年有數百萬噸的塑膠最終進入海洋。超過 1,000 條河流將大部分的塑膠從陸地沖入大海。Plastic Fischer 這樣的組織正在努力抵制這種污染。自 2021 年以來，這家非營利公司一直在收集和處理來自印度和印尼河流的塑膠垃圾。河流清潔倡議得到了 igus GmbH 等公司的支持，igus GmbH 正在資助收集總共 10,000 公斤的塑膠垃圾。

為了應對海洋污染和保護海洋生物多樣性，Plastic Fischer 在塑膠垃圾進入海洋之前，從河流中收集塑膠垃圾。Plastic Fischer 表示，其方法比從海上捕撈塑膠的成本效益高 300 倍。為了支持這項專案，igus 資助收集了總共 10,000 公斤的塑膠垃圾。2023 年 1 月，他們在印度的 Kanpur 和 Mangaluru 收集並回收了 3,340 公斤的塑膠垃圾，相當於超過 15 萬個塑膠袋。這些資金支持讓至少 34 人有了固定收入，有時還會聘請更多人幫忙。自該倡議開始以來，Plastic Fischer 已在印度和印尼收集了超過 520 噸的塑膠垃圾。在越南的另一個專案已在計畫中。這項工作由 Empower AS 核實，以提供資訊透明度，確保沒有一公斤被重複計算。

三 L 方法：當地、低技術、低成本

收集塑膠垃圾的工作是如何進行的？Plastic Fischer 為此開發了「TrashBoom」，這是用當地的材料製造的。「TrashBoom」是一個用於建造漂浮屏障的模組化系統。它由一個堅固的鋼架、作為浮筒的鋼管和一個用於攔截塑膠垃圾的鍍鋅網格組成。現場團隊將「TrashBoom」帶到選定的河流，錨定系統，啟動它並每天進行清理。這個概念體現了 Plastic Fischer 追求三 L 方法的努力 – 所使用的解決方案是本地的 local、低技術的 low-tech 和低成本的 low-cost。避免進口高科技產品，可以節省碳排放、時間和金錢，並確保快速維修和可擴展性。在當地創造全職工作機會，促進了地方經濟的發展。

通往循環經濟的新路徑

收集垃圾後，會將其分類。非有機材料，如塑膠和鋁，被帶到乾燥區，然後手動或用液壓機進行壓縮，以節省空間，確保有效地運輸到下一個目的地。所有可回收材料都被循環再利用回到供應鏈中。然而，收集的大部分塑膠垃圾被歸類為不可回收。他們沒有將其埋在垃圾堆裡，而是送去進行熱再生，燃燒並作為一種能源使用。為了提高所收集的塑膠可回收性，Plastic Fischer 正在尋找替代的解決方案，並與當地的新創企業合作。總部位於科隆的 igus 也為自己設定了促進塑膠循環經濟的目標。為此，工程塑膠專家利用再造粒的產品廢料和 100% 的回收材料開發產品。igus 甚至推出了「chainge 拖鏈回收計畫」，其中包括一個線上平台。此外，公司還支持創新技術，如英國新創公司 Mura Technology 的 HydroPRS。這項新技術只需 30 分鐘就能將塑膠垃圾轉化為油 – 僅使用高溫、水和壓力。