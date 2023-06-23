受惠安防監控去中化 艾創360智能監控將導入上市大廠

資安即國安、零信任架構等思維早就在各領域發酵中，近年隨著國內外許多公司部門遭到中國駭客監視或攻擊而更加受到重視，安防監控系統「去中化」也站上風口浪尖，中國監控廠商海康、大華等中國安控廠商受影響的訂單規模，就占了六十五億至一百億美元，若換算新台幣，等於有破三千億元的空間，台廠將受歐美轉單受惠。

除了全球各產業目前對於中國供應鏈的警覺相當高之外，過去台灣有不少大型企業、醫療院所，甚至公部門都因為成本而選擇採用中國廠商的攝影機或是門禁系統，但隨著去中化趨勢，讓資安問題比起以往更受重視，上述多場域已經開始積極汰換中

在新一代影像技術當中，360度的環景在監控業中就具有非常廣泛的應用前景。360度影像能夠實現全方位、多視角的監控，提高監控的全面性和準確性。除此之外還可以搭配人工智能和機器學習等技術，實現更智能化的安全系統。

艾創科技今年將推出的多影像處理晶片UX720V6，可為監控業帶來更加全面與智能的功能體驗，這款多影像處理晶片能夠支持多路影像同時處理，可實現更加全面360度無死角監控，提高監看效率，此外還能夠搭配內建的AI功能，實現更智能化的監控，例如自動報警、區域識別、人臉識別等功能，進一步提高系統整體的應用性與安全性。

艾創科技的UX720V6多影像處理晶片可為監控攝影機注入強大的邊緣運算能力，預計將為監控產業帶來新一波的變革與發展。預計將與國內監控大廠如奇偶科技3356等洽談規畫新一代360度環景監控系統，將多鏡頭360度全景與智能辨識功能導入，可帶來更廣的視角與更智能的辨識，以提供使用者兼具廣度與深度的全新監控概念產品。

根據市場研究機構MarketsandMarkets的數據顯示，全球監控市場的規模正在不斷擴大，預計到2026年，其市場規模將達到458.9億美元。監控市場的主要驅動力是安全需求的不斷增加，尤其是在商業和公共領域的需求，以及新興技術的應用，例如人工智能、物聯網等。目前，北美地區是全球監控市場的最大消費地區，而亞太地區也在快速發展，艾創也將施展海外市場，並將市場延伸至交通、建築、零售、醫療等多個領域。艾創的UX720V6帶來的技術革新預期將有效帶動監控產業發展，並斬獲更廣大的市場收益。