耀鋐科技專注雷射加工技術發展與創新

耀鋐科技創立10多年來，憑藉卓越專業知識、優質服務及經驗豐富的專業團隊，並秉持追求卓越的態度，不斷推動雷射技術創新和發展，在充滿競爭的雷射加工設備市場中，贏得客戶的信任與讚賞，且將雷射觸角延伸應用至多個專業領域，不論是服務及產品，都能充分滿足不同客戶多元需求。

耀鋐科技表示，作為一家在地雷射企業，我們堅守著「注重品質和創新」、「堅持誠信和透明」及「重視團隊合作和持續學習」的核心價值觀，這些價值觀體現了耀鋐科技對客戶和行業的承諾。

耀鋐科技在多個雷射領域具有豐富的專業知識和經驗，工程團隊擁有深厚的雷射技術，能夠應對各種挑戰和需求，專業領域包括材料加工、切割和焊接、雷射標記及雷射雕刻等，無論是小型物件或大型定制需求，均能夠提供高質量的解決方案。

耀鋐科技不斷關注技術的發展和創新，以確保所提供的產品處於領先地位，主要產品有雷射自動化設備、高功率雷射清洗機、雷射打標系統、雷射切割機、雷射焊接機等。各類產品均具有優異的性能和可靠性，能夠滿足不同行業和應用的需求。

耀鋐科技為滿足客戶需求，服務更是全方位，從初步需求分析到方案設計、製造和售後服務，皆與客戶保持密切溝通與合作，確保每個項目客戶都能得到優質服務、專業態度和效率，以客戶滿意及信賴為終極目標，同時提供客製化解決方案，力求與客戶建立長期合作夥伴關係，在市場上贏得良好口碑。

耀鋐科技手持雷射清洗機 。圖/ 耀鋐科技

耀鋐科技客制化雷射打標機 。圖/ 耀鋐科技