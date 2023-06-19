達明協作機器人 Discovery台灣無比精采智慧機械 6/22晚10點 首播

外交部與Discovery頻道合作推出《台灣無比精采》系列節目，今年聚焦於智慧機械領域，與全球觀眾分享台灣製造業如何調整思維、制定轉型策略，運用深厚技術能量與彈性服務模式，形塑出不可忽視的強大競爭力，再次擦亮MIT招牌。

華納兄弟探索集團台灣商務長馬艶華表示：「Discovery一直關注著台灣產業發展，在疫情衝擊下，當全球陷入恐慌時，台灣製造業卻憑著高技術含量、以及苦幹實幹兼具彈性與韌性的台灣精神，成功翻轉黑手形象，成為全球供應鏈的最強後盾。

《台灣無比精采：智慧機械》節目首先解密一間創立四年內即躍升全球第二大協作型機器人廠商—達明機器人的成功心法。協作型機器人顧名思義即是以「人機協作」見長，能在工廠產線與現場人員共同工作，且更加安全可靠。另一特色是「簡單」，尤其是達明所設計的圖形化介面，一般使用者僅需以拖曳方式，可在短短兩三分鐘內完成機器手臂的動作編程。

達明機器人以AI重新定義下個世代的協作機器人：TM AI Cobot，其最大的特色在於內建智慧視覺及AI，可精準辨識及進行瑕疵檢測。此外，更攜手NVIDIA，藉由Isaac Sim平台打造數位雙生，不僅模擬協作機器人的感知和行為，並且能夠在虛擬工作環境中測試，優化機器人生產線檢測；使機器人編輯程式時間減少70%，Cycle time時間減少20%，大幅減少時間跟成本。

達明機器人

全台高達8至9成的半導體廠商皆已導入達明機器人解決方案，看好台灣半導體產業量能，達明機器人也正在發展具備高負載能力的手臂，可搬運重達25公斤的晶圓盒，協助半導體搬運自動化，助攻台灣科技產業再升級。而協作型機器人的安全性與簡便操作的優勢，也從製造業邁入日常生活，成為咖啡廳、章魚燒店等各種場域的得力助手，未來將朝著人機無隔閡、協作大未來的目標前進，協助多樣化產業、不同程度的使用者都能透過自動化創造價值。