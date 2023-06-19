傑融科技公司研發設計自創智能AI洗地機器人

讓大理石地板，花崗石地板或人造石地板及磨石子地板光澤重現，重油汙地面明亮如新，讓大理石地板越洗越亮,無須再請專業人員費時費力打磨，專攻洗地、掃地清潔設備的代理商傑融公司自行開發出M2、M3兩款專利的智能AI洗地機器人，該公司以價格優勢力抗進口產品，改變使用者以傳統清潔模式清洗作業，開創地面清洗、拋光、清潔新潮流。

該公司指出，花崗石地板、大理石、水泥地面經過長時間的使用後，原有的光澤就會產生色質黯淡與老舊，各營業場所、連鎖店家、餐廳賣場有高達70％的比例仍使用傳統拖把及水桶清潔，不但耗時費力，更會將汙水帶來交叉感染。

傑融公司新開發的AI洗地機器人取得自動拋光及自動加水排水與自動充電樁兩款專利，洗大理石地板，花崗石地板或人造石地板及磨石子地板時可同時拋光，自動充電，加水，排水。無水時可快速自動回充電樁加水，污水滿時可快速回充電樁排完污水，並同時添加清水。

在清洗地面時無需特別定位點，透過遙控掃描或手推繪圖做為清洗路徑，從任何地點做為清洗起點，可設特定停機點，清洗路徑中可設避障或繞障。無須任何作業員協助亦可用手機遙控清洗設自動無人清洗，或採用手推清洗，可設排程定時清洗，並自行設定清洗行走速度、調整水量及刷盤轉速，輕鬆清洗任何重油污地板。此外還可設定到指定清洗區才自動放下刷盤和吸水刮刀座後開始清洗，洗完清洗區後回程只吸水，回到倉庫區段自動升起刮刀。

值得一提的是，一台AI洗地機器人可設多個充電樁，可採用刷盤清洗或菜瓜布清洗。可設定多個排程指定時間自動出勤清洗，洗完後回充電樁充電加水或到指定待命區，亦可不用自動充電樁改採手動充電手動加水，手動排污水。

該公司目前鎖定餐飲連鎖業、月子中心,飯店,百貨、醫療院所、公部門、油汙工廠產業界進行推廣，產品訊息可上網查詢www.tennant.net.tw。洽詢電話(02)2791-2570。

清洗作業影片可上YouTube觀賞。

https://www.youtube.com/watch?v=02qTXuTgom4

https://www.youtube.com/watch?v=EHLIsdMZLu0