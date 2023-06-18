銳格精機蝸桿加工機 功能強大獲6國專利及CE認證

銳格精機推出全球首創多功能數控蝸桿加工機，集滾牙、倒角、銑鍵槽及開槽砂輪於一體，工件一次裝夾即可完成滾牙、去銳角及鍵槽加工，雙導程螺牙亦可一次加工完成，精度佳、效率高，獲得美、德、日、韓、台灣及大陸6國專利及CE認證。

該機採最佳化斜鞍式機體結構設計，具高剛性、不變形特色，有效將刀具加工振動降到最低，大幅提升工件精度與加工面精細度，還可減少刀具損耗。油壓夾頭配合油壓尾座，工件裝卸更方便快速，並可搭配機械手進行自動上下料，24小時生產不間斷。

第一刀架可加工蝸桿、單導程蝸桿、雙導程蝸桿、CAVEX加工、錐形蝸桿及不鏽鋼螺桿，並可加工6、8、10槽栓槽軸，具自動分度設計，免除人工分度麻煩，一次工件夾持，即可完成各種蝸桿加工，同時確保蝸桿精度，切削模數為M0.25～M10。令人驚喜的是，只要在第一刀架安裝鑽石銑刀，即可執行砂輪開槽加工，解決齒輪加工業砂輪多規格庫存的壓力，為蝸桿、分度盤、刀庫、汽機車零件、航太零件提供加工設備升級的優先選項。

第二刀架除可執行螺牙銳角去除功能，還可加工鍵槽及銑多角成型，經由第一刀架加工的螺牙銳角，可由第二刀架快速去除，縮短工時，節省人力成本。

該機以材質S45C、模數M3、長度50mm、精度5μ/100mm蝸桿滾牙加工實測，只要130秒即可完成，相較日本機需750秒，德國機需646秒，具超越旋風式銑床精度、媲美旋風式銑床速度的硬實力。

銳格精機蝸桿加工機集滾牙、倒角、銑鍵槽及開槽砂輪於一體，獲6國專利及CE認證。 銳格精機

銳格精機蝸桿加工機集滾牙、倒角、銑鍵槽及開槽砂輪於一體，獲6國專利及CE認證。圖/ 銳格精機

銳格精機蝸桿加工機集滾牙、倒角、銑鍵槽及開槽砂輪於一體，獲6國專利及CE認證。圖/ 銳格精機