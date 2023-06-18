村田精密 薄型RV減速機 節省機械手臂空間 降低慣性過大

投入減速機研發製造即將屆滿30年的村田精密股份有限公司，專業生產各式，使機械手臂更節省空間、降低重量及有效減少慣性過大問題。

村田精密初期成功研發應用於變位機及動力刀塔╱刀庫用減速機TTRA系列，具簡單緊固安裝，直結輸出及精確定位優異特性。後續又研發其他系列減速機，如TTRV系列輕盈博型的機身，TTRV-C系列中空機身，TTRD系列中空機身，直結輸入，TTRAC系列中空機身，皮帶輸入。

村田滾柱減速機擁有多齒咬合特性，使動力傳遞精確，轉矩較大，機械剛性較齒輪式的高數倍以上，且滾柱構造並無一般齒輪減速機之高頻噪音問題。

為持續提高產品質量，村田精密不惜巨資引進全面品質檢驗設備如，齒型檢驗設備、三次元檢驗儀、背隙╱扭轉剛性、噪音以及震動測量儀，同時精選長期合作並定期審核的外包供應商，確實建立隨時可承接大量訂單準備及維持品質穩定的製造及檢驗制度。

村田精密為嚴格掌控品質，每台滾柱減速機組裝完成時，必須通過各項檢驗，包含噪音、溫度、震動、偏擺以及平整度等，產品通過品質檢測方可出貨。

村田精密目前主要應用有4軸及6軸機械手臂、衝壓機械手、噴塗機械手、變位機、工具機動力刀塔、刀庫、五軸頭、彎管機、大型水車、拋光研磨機、自動化產業、面板╱晶圓廠應用、AGV自走車應用、潛盾機及替代二段式行星減速機應用。

村田精密RV減速機3D動畫。村田精密

村田精密五軸頭用RV減速機。圖/村田精密