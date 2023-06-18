建暐精密成立於民國70年，秉持著「穩健篤實、用心經營、力求完善」經營理念，結合「技術不斷創新、品質追求卓越、滿足客戶所需」的品質政策下，建構追求「交貨準確、產品不良率達到零缺點」的品質目標。

在經營層及全體同仁40多年的努力下，建暐精密已在IC半導體的特殊耗材、IC封膠模、衝切模及超精密光學、光碟片模組、二、三次元精密量測儀器、治具研磨機…等產品領域，奠定優良信譽及優異成果，並在93年2月2日掛牌上櫃。

建暐精密產品線有CNC切削中心機、立式門型五軸切削加工中心機、高精度治具研磨機、高精度CNC立式磨床、內/外齒研磨機、模具及高精密零部件外，在二次元及三次元量測儀方面更是廣受市場肯定，擁有良好評價與口碑。

值得一提的是，建暐精密推出的高精度CNC立式磨床尤具特色如，C 軸採用液靜壓轉盤，研磨真圓度可達到1um 左右、X.Z 軸採用 Heidenhan 光學尺，解析度 0.05um、X.Z 軸最小設定單位 0.0001 mm、配備自動刀具更換裝置 ATC、擁有自動修砂及自動補償功能、 C 軸採內藏式直驅馬達設計，搭配角度控制，可研磨各種異形工件及偏心圓、對話式圖形介面，初學者能短時間即可上手。

展望未來，建暐精密將一本初衷，秉持經營理念和全體同仁共同努力，持續著力以技術為導向，積極尋求策略聯盟，開發具有市場利基性產品，推動經營績效持續成長，朝向新的里程碑大步躍進。

建暐精密 CNC立式磨床 研磨真圓度可達到 1um。建暐精密

建暐精密內外齒研磨機。 圖/建暐精密

建暐精密立式門型五軸切削加工中心機。圖/ 建暐精密