齒輪王馮展華 擘畫齒輪產業 搶攻2030電動車 一兆美元市場

據彭博社（Bloomberg）數據推估2030年，電動車年銷售可達3300萬輛，以每輛售價3萬美元計，市場規模高達9900億美元，遠超過電腦加手機總和，更是晶圓代工10倍以上，2040年規模更將翻倍達1.98兆美元。

鑽研齒輪30餘年的中正大學校長馮展華，不僅桃李滿天下，個人所研發的多項齒輪軟硬體及技術，每年為台灣齒輪業創造近百億產值，功在國家。他說，台灣擁有全世界最佳的電動車產業鏈，呼籲產官學研攜手紮穩腳步，迎向國際激烈競爭。

馮展華指出，現今齒輪使用量最大的是電動車產業，競爭也最激烈，台灣最大的競爭對手是大陸，大陸除有龐大的內需，電動車更是全球第一大市場，台灣在電動車用齒輪領域發展領先國際，若能深耕，未來極有機會成為全球電動車齒輪生產重地。

瓶頸是，齒輪業如至海外設廠，最重要的是，須將加工及生管體系knowhow掌握在自己手上。然而，現今業者所使用的齒輪加工設備多購自歐美及日本，當機器保養維修時，控制器中的加工數據及相關資訊就有可能外流，這對台灣廠商極為不利。

當前齒輪產業朝向綠色製造發展如，高速、高效及乾式切削，刀具、機械到生管體系都需升級，設計到製造考量因素也越來越多，以往切削採滾齒加工，未來將以POWER SKIVING為主，在微進給批量生產情況下，線性軸極易磨損，如使用進口設備則維修時間長，若需短時間修復，勢必要採用在地生產的設備才可能。

現今，台製齒輪加工設備在長期穩定性上雖然不足，但若能導入智慧化及閉迴路製造，應可彌補機器不穩定及精度不足問題，生產出精度高品質佳的齒輪，建議政府應將資源投注到國產設備及加工刀具的開發上，這才是產業發展的關鍵，競爭力的核心。