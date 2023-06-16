斯德博STOBER喬遷新辦公室 業界同賀

為提供更完整、多元的產品和服務給台灣客戶，斯德博STOBER於6月15日喬遷新辦公室，未來不僅將增加庫存空間，以保證更快速、準確的交期外，更設立驅動馬達訓練中心，提供專業技術培訓和支援，讓客戶深入了解產品價值。

STOBER是來自德國八十多年歷史的伺服馬達與減速機製造商，產品廣泛使用於工具機，彎管機，塑膠機械，倉儲設備，雷射機械以及半導體和自動化設備等等。斯德博STOBER台灣區業務總監吳沛洋在致詞時說，進駐新辦公室是STOBER在台灣市場持續發展的一個重要里程碑。新辦公室的設立不僅體現了STOBER對台灣市場的長期經營承諾，也展示了我們對於專業、效率和知識分享的堅持。新辦公室的面積寬敞約95坪，提供了舒適的工作空間和符合綠能的節電設施。我們相信這個新的據點將為我們的團隊提供更好的合作和交流機會。

STOBER也在新辦公室設立驅動馬達訓練中心，吳沛洋說，訓練教室專為伺服驅動打造，提供快速歐系控制器的通訊課程。我們將教導客戶如何簡單設定STOBER的驅動變頻器，以及如何調整STOBER伺服馬達，以確保客戶能夠充分利用我們的產品。另外我們提供也提供SERVOSOFT 計算選型軟體訓練。

吳沛洋強調，新辦公室的開幕象徵著我們對於未來的信心和期望。作為STOBER在台灣的銷售總監，我非常榮幸能和大家分享STOBER在工具機產業中的專業和用心。STOBER在全球擁有德國、美國和日本等分公司，這使我們能夠充分分享不同地區的應用經驗和專業知識。從計算評估到實際操作，我們與客戶保持持續的溝通和反饋，以確保我們的產品能夠真正滿足客戶的需求。我們在每個專業領域上都與最棒的廠商夥伴合作，STOBER期待與您們建立更加緊密的合作關係，共同成長突破。