東台股東會通過0.2元現金股利與榮田釋股規劃案

東台精機（4526）14日召開股東常會，通過去年每股配發0.2元現金股利案及榮田精機釋股規劃案，並全面改選9席董事及4席獨立董事，9席董事中東捷科董事黃偉宗為新列入者，東台也在黃偉宗加入後，對接班梯隊的布局再往前邁進一步。

東台強調，由於黃偉宗的加入，加上原有的嚴正、嚴璐，第二代現已有3席進入董事會，形塑接班梯隊的態勢。4席獨董中，有2名新列入者，包含工研院南分院前執行長蔡新源與均豪精密工業董事長陳政興，希望透過該2位獨董豐沛的產研經驗與人脈資源，幫助東台在未來的布局規畫上有更宏觀與多元的視角。

東台精機董事長嚴瑞雄接受聯訪指出，由於全球經濟復甦放緩連帶影響設備投資意願，整體產業因應環境變化正尋求新的市場機會，對於工具機產業的長期前景充滿信心，預計今年第四季可望逐漸復甦，經濟環境的改善和市場需求的回升將能夠重新實現預期的接單量。

在東台集團的整體發展上，榮田受惠於風電產業的發展，接單與營收均有不錯斬獲。亞太菁英隨著航太業在疫後的蓬勃發展，近一年在非中國大陸地區也有良好的業務拓展。東昱部分，受中國大陸經濟復甦趨緩影響與大陸本土廠近幾年往中階機種發展趨勢下，近幾年產品改往中高階方向開展，並與過去中國大陸汽機車零組件企業，共同向國際市場推進。歐洲子公司部分，奧地利Anger近年往電動車零組件發展有成，目前80％銷售來自於電動車產業，客戶也從歐洲向外延伸，並在今年首季損益兩平。而在東台本體發展上，訂單仍希望以Turnkey為主，盡可能不受景氣起伏影響。

電子設備方面，因PCB整體產業終端庫存尚未去化影響，今年表現上較不佳。整體東台集團來看，前5月接單較去年同期成長5％，在手訂單約50億元。在零碳議題方面，目前尚無直接的客端需求，但東台自2012年起即開始投入，近2、3年來在產品開發上，也都把關鍵的碳排項目、零組件輕量化與節能納入發展。

東台精機5月合併營收7.66億元，單月合併營收突破7億元水位，較上月增加76％，主因汽機車產業景氣回升及能源產業訂單挹注；累計前5月合併營收29.38億元，目前在手訂單約50億元。

在產品應用面表現，汽機車產業約占東台營收44％，航太業約占10％。市場面比重，台灣大陸地區約占42％，歐美地區約占37％， 亞洲其他地區則約占21％。