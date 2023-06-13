德商OPEN MIND授權1.2億智慧加工模組軟體予勤益科大

助力培育智慧機械應用人才

臺中為精密製造產業及智慧製造的重要聚落，國立勤益科技大學更是重要的人才培育基地；擁有獨步全球的5軸加工技術的德商OPENMIND(台灣奧奔麥科技)13日授權國立勤益科技大學智慧自動化工程系(以下簡稱智動系)50套二至五軸加工與編程自動化開發模組教育版，總價值高達市價新台幣1.2億元，助力培育智慧機械應用人才。

勤益科大副校長邱文志（右）致贈感謝狀予OPENMIND台灣總經理陳明均（左）。圖／李淑慧

據國家發展委員會對112-114年重點產業欠缺人才招募情形之調查，「智慧機械」產業招募人才最困難，產業所需關鍵職能多屬跨領域技能，培養難度較高，尤以智慧生產工程師、機器聯網與應用工程師及機器人感知系統工程師短期最難尋覓。

勤益科大智動系規劃大學部三、四學生以學習該軟體介面及進行基本操作為主、研究所學生偏重應用層面，如多軸設式設計與編程自動化模組開發、結合切削振動，為產業界培養智慧機械應用人才。

勤益科大表示，德商OPENMIND授權的hyperMILL是一款功能全面的CAM解決方案，適用於2.5D、3D和5軸銑削及車銑切削，及高速切削(HSC)和高效能切削(HPC)等加工操作，並整合在單一介面中，不必重學程式語言也能自動化，減省工程師的學習時間，也有助於學生的學習效率；使用該軟體的產業包括刀具和模具製作，生產加工、模型建構和原型製作、航太、汽車、賽車運動、醫療工程和能源領域、品牌遍及全球，如：長榮航太、汽車大廠BMW、半導體設備商等。

OPENMIND公司捐贈軟體予該校智動系，學生與教師得以進行實際應用和研究，亦期透過合作以促進技術研究、解決方案開發及智慧和自動化領域之創新。