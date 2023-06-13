服務型機器人解決缺工困境 引領飯店業迎戰

疫情解封後，觀光旅遊需求大增，在餐旅飯店業復甦的同時，也遇上大缺工海嘯，根據交通部觀光局統計，有42.7%受調廠商認為人才供給不足，徵才不利的原因建立於「薪資較低不具誘因」以及「勞動條件不佳（特別是工時過長）」，而人才供不應求的情況下，恐影響未來服務品質與國際旅遊形象，專家分析，這個看似傳統的產業，正在崛起的數位轉型質變。

疫後觀光發展趨勢加速旅館智慧化、無人化的服務轉型，服務型機器人成為焦點。全台最大服務型機器人供應商甲電國際推出一系列8款機型，分為迎賓配送、電梯配送、商用清潔、環境消毒四大類型 ，滿足業者多元需求，除了餐飲業市佔最高的貓型「愛咪」機器人，在2023年全新亮相的電梯配送機器人「超人」，以及全能大範圍清掃幫手「Q寶」，成為飯店業者熱門詢問的機款，它們具備解決飯店業缺工困境方面的潛力，引領整個業內迎接人力短缺的挑戰。

這一系列機器人將於6/14~6/17的台灣國際飯店暨餐飲設備用品展（南港展覽2館一樓）展出，甲電國際攤位號碼：P0604，前來參觀並預約體驗還享有展場專屬優惠，消息釋出吸引了來自飯店業界的專業人士和媒體關注，這些服務型機器人在飯店業中的潛力和前景充滿期待。