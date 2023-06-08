工業局攜手模具公會 建構模具製造應用產學聯盟暨合作分享會

經濟部工業局為協助模具業界推動「模具產業高階製造升級製造計畫」，特聚焦塑膠、沖壓、壓鑄、材料等四大領域。於7日在集思交通部會議中心201會議室，辦理「模具製造應用產學聯盟簽署儀式暨技術輔導能量分享」活動。邀請協助輔導之學校單位及受輔導廠商共襄盛舉，建構製造應用產學聯盟平台，透過推動技術應用產學合作之模式，分享合作成效，將其成功經驗進行交流分享。

第一梯次:塑膠與沖壓領域產學聯盟簽署，左起為中華塑膠總經理溫紹群、一億金屬總經理沈木林、宣捷工業總經理蘇志宗、丞威精業工業總經理蔡志雄、楊學周基金會執行長曾正堂、高科大教授林栢村、中原大學教授陳夏宗、工業局主任秘書周崇斌、台灣區模具公會理事長鄭坤木、塑膠領域召集人楊文禮、沖壓領域召集人李丞偉、塑膠領域副召集人施富仁、沖壓領域副召集人劉國安、樹衛精機副總經理楊智雄、佳凌科技總經理特助林志達合影。圖／模具公會提供

第二梯次:材料與壓鑄領域產學聯盟簽署，左起為鼎鳴科技賴沛羽博士、台安特殊鋼鐵經理魯信毅、富甲工業協理徐歷誠、信鍇實業總經理邱鴻仁、勤益科大教授林岳鋒、大同大學教授邱六合、海洋大學教授莊水旺、工業局主任秘書周崇斌、台灣區模具公會理事長鄭坤木、材料領域召集人張和明、壓鑄領域召集人林當財、材料領域副召集人陳建維、壓鑄領域副召集人鄭清山、六和機械經理曾雲正、明鴻工業總經理特助葉忠政合影。圖／模具公會提供

模具公會理事長鄭坤木表示，模具產業為我國重要基礎工業，也是大多數產業供應鏈不可或缺的一環，為加速臺灣產業轉型升級，在行政院推動我國各高階產業（如電動車、航太、半導體、醫療等）成為亞洲高階製造中心的背景下，模具產業的能量成為其中關鍵角色之一。

模具公會自成立以來一直擔任政府、業界、學界等交流橋樑，為促進模具產業數轉型並提升國際供應鍵位階不遺餘力。為促進模具產業數位轉型並提升國際供應鍵位階不遺餘力。在工業局與模具公會攜手積極爭取下，從今(112)年起投入約新台幣1.8億元，成立模具產業專屬技術輔導以及研發補助計畫，目標為推動我國模具產業轉型高階製造領域。模具產業為我國重要基礎工業，也是大多數產業供應鏈不可或缺的一環。

在技術輔導方面結合大專院校、法人及企業，針對塑膠成型、沖壓、壓鑄、材料等四大模具應用領域技術升級需求，進行專案輔導計畫，目前已通過54案，協助超過60家模具業加速導入工業4.0 及落實人才培育，以立足台灣放眼國際，提升前瞻性產品開發實力。

在研發補助方面，工業局透過「產業升級創新平台輔導計畫」提供專屬模具產品研發補助資源，協助業者研發具有前瞻性應用、高值化、數位轉型，以及符合淨零碳排及供應鏈靭性之產品，加速產業升級高階製造與淨零轉型應用領域。

鄭坤木亦強調，模具公會再次感謝經濟部工業局對於模具產業的扶助，共同攜手協助模具產業提升研發技術，利用數位轉型改善經營體質，也希望廠商善用政府資源，藉由專案輔導申請，強化產業技術面及協助廠商具備優質競爭力。