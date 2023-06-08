+GF+雷射紋理加工解決方案 發揮創意 展現獨特性

在新興應用科技快速普及驅動下，半導體、電動車、航太及醫療等產業蓬勃發展；然而，設備中高精度、高複雜性的零件讓客戶在生產上面臨極大困難；脆性材料，超硬金屬，聚合物以及其他複雜而具有挑戰性的材料不斷衝擊傳統製造方式。

例如：在硬脆特殊材料或是超硬金屬的加工部分，+GF+ Microlution的先進雷射微細加工技術可以協助業者進行微細切割或鑽孔的加工製程，以超快飛秒雷射實現高精度的微細加工，熱影響區極小，使加工幾乎無毛邊，透過特殊的雷射振鏡還能夠達到正錐度、負錐度抑或是複合異形孔型，例如鎢鋼、氮化矽、氧化鋯或是工程塑膠等材料皆能加工，無須昂貴刀具或是耗材，適合探針卡或是電動車晶片基板的應用。

+GF+喬治費歇爾幾械舉辦先進智慧製造研討會，吸引眾多貴賓與會，汲取先進製造智慧技術，及，近距離體驗歐洲高精密設備最新應用。圖／喬治費歇爾機械提供

除了雷射微細加工外，+GF+還提供雷射表面紋理加工，能在模具或零件表面加工「不受限的紋理」，擺脫傳統化學咬花或噴砂加工的品質問題，客戶得以創造自有品牌價值以及表面獨特功能性，適合運用在光學模具表面或是產品外觀設計。

隨著雷射紋理加工快速發展以及大型零件模具的需求益增，喬治費歇爾機械新推出LASER S 1000 U fs和LASER S 1200 U fs二款設備，同樣配備飛秒雷射源，確保雷射紋理加工能夠在保持高性能同時，創造出具更高品質和更精緻的細節；在材料的應用上，比起原先奈秒雷射源，飛秒雷射源能加工更廣泛的材料，如陶瓷、玻璃、藍寶石等。該兩款新機器的推出預計將雷射紋理加工技術應用在汽車(用於照明、內裝和外觀設計)、包裝產業和ICT消費性電子等製造產業中使用，改善原有奈秒雷射無法滿足複雜、小型幾何形狀加工的缺點，

以脈衝雷射而言，超短脈衝飛秒雷射源以其出色的加工品質而聞名 ，與奈秒雷射源相比，可實現最精細的細節和更好的表面粗糙度。

在外觀紋理上，+GF+喬治費歇爾機械所提供的雷射紋理加工不僅能夠做到木質紋、髮絲紋、菱格紋、碳纖維等紋理表面，也能仿製噴砂紋理，卻比傳統噴砂加工來得均勻，不會有噴砂卡砂的風險，在產品設計上可以發揮極大的創意。透過+GF+所搭配的軟體可以將設計圖檔轉變為雷射加工路徑，進而在模具表面真實呈現設計。



此外，+GF+雷射紋理加工還能透過表面紋理結構改變，達到特殊功能性效果，例如在模具表面加工出彩虹光效，使成品更加亮眼；也可製作出耐磨防刮的紋理，使塑膠製品更為耐用；抑或是在表面製作疏水效果，使水份不易在產品表面停留。



+GF+雷射紋理加工是模具表面加工的一大突破，以數位化編輯和先進的雷射加工，協助客戶跳出傳統表面加工的框架，達到加工最佳化，以及與其它產品差異化。



+GF+加工解決方案與單純開發雷射加工製程的廠商不同，列印和夾治具、自動化等多項先進加工技術，秉持瑞士品牌的精神以及優質的研發團隊，使其中+GF+的雷射紋理加工不只是可取代表面噴砂或是咬花的單一製程，更可以與現有放電加工產線做連結並優化，達到提高效率、降低成本與精細品質的多合一效果。

+GF+喬治費歇爾幾械舉辦先進智慧製造研討會，吸引眾多貴賓與會，汲取先進製造智慧技術，及，近距離體驗歐洲高精密設備最新應用。圖／喬治費歇爾機械提供

+GF+喬治費歇爾機械總經理李佳明表示，喬治費歇爾機械之核心價值是將全球知名品牌+GF+瑞士先進技術，為台灣加工產業創造新價值；+GF+以提供全方位加工解決方案為首要目標，而且，+GF+擁有多樣化加工技術，除了雷射紋理加工、雷射微細加工以及金屬積層列印外，同時包含高精度放電、線切割、銑床等設備，同時協助客戶串聯製程的夾治具系統和管理軟體，+GF+團隊提供先進加工技術支援，期許成為台灣產業界追求升級、創新轉型首選之最佳夥伴。