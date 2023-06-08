Gleason GRSL齒輪嚙合測量儀 先進雷射技術速度快10倍

Gleason Taiwan隆答股份有限公司推出結合先進雷射技術的GRSL齒輪嚙合測量儀，是一款採複合和非接觸式分度、齒形和齒向的分析儀，擁有前所未有的速度和靈活性。

該公司表示，Gleason GRSL不僅是帶有雷射測頭的齒輪嚙合測量儀，更是第一次將綜合誤差測量與先進的非接觸的雷射技術組合在一台儀器中。應用在非接觸的分度、漸開線和齒向測量的時間較傳統測量儀器快10倍，可以對0.4到7.2mm模數，最大250mm直徑的齒輪進行測量分析。

Gleason GRSL在測量速度上與傳統儀器相比，非接觸式的分度和齒形測量速度可快1600%或更高。對一個典型斜齒輪的全部31個齒的齒形和分度進行檢查只需不到10秒即可完成，而在傳統的測量儀器上，對分度和4個齒的齒形進行測量則需要160秒。在分度、齒向和齒形的同一個測量循環中則可實現綜合誤差測量。由於單項測量和綜合測量是在同一個測量循環中完成，總和測量循環時間甚至可以節省更多。

Gleason GRSL亦擁有更大的靈活性，使用熟悉的格里森 GAMA/WINROLL™ 軟件界面。可以查看直齒和斜齒輪的每個齒的齒形特徵如fko、fHa、Fa、ffa、faHm、Vaf…等。查看分度如Fp、fp、Fr和Fu。查看綜合誤差如毛刺、TCV、相鄰齒、平均DOP、平均弧齒厚、Fi”和fi”。並可提供ISO, DIN 和 AGMA 分析圖表。