凱國2023金屬加工技術研討會 熱烈迴響

山特維克可樂滿CoroPak23.1新品發表

【凱國2023金屬加工技術研討會，暨山特維克可樂滿CoroPak23.1新品發表】於6/6日舉辦，研討會展示Sandvik最新的CoroPak23.1新品，及WTO CoolSpeed微小徑加工器技術，超過二百位與會嘉賓提供專業交流、分享業界最新的應用及趨勢，進而汲取國際最新專業知識，及最新產品資訊及技術。

凱國總經理林益茂(右)與德國WTO駐台代表石鐵鏗(左)於活動中合影。圖／凱國提供

研討會活動探究主題:

一、山特維克可樂滿 CoroPak23.1新產品暨技術研討。

二、WTO CoolSpeed 微小徑加工利器技術。

三、瀚柏格 Hainbuch車床快換系統。

四、海克斯康 HEXAGON自動化線上量測解決方案。

山特維克可樂滿Sandvik公司每年二次發表新品，此次由台灣山特維克應用工程師謝文裕主講，發表 CoroPak23.1新產品，以及全新的Y軸車削；Y軸車削是3軸同時車削方法，車削時刀具繞自身中心轉動，刀片的位置在Y-Z平面加工，銑削主軸在車削過程中插補，因此，可加工出複雜的形狀-僅用一支刀具。

特性及益處為：可以用同一支刀具加工多種特徵，顯著縮短換刀時間，切削力被導入刀柄軸向，提高加工穩定性，而一致、固定的主偏角大幅提升了切屑控制，均勻分布的刀片磨損則提升刀具壽命。

WTO以先進工藝技術生產用於車削中心和瑞士型車床的高性能和高壽命著稱的高精度刀座，使用WTO新的「智能」技術，客戶得以智慧的最佳化和監控生產流程。

德國WTO駐台代表石鐵鏗於會中介紹WTO新推出的產品－CoolSpeed mini/Flex，高壓增速單元；CoolSpeed Flex，切削液驅動型，噴嘴數量可調（1~5），轉速可達 80,000rpm，廣泛應用於銑削、鑽孔、磨削、去毛邊及雕刻等，最具經濟效益及使用彈性。

WTO新產品－CoolSpeed mini/Flex，高壓增速單元。圖／凱國提供

CoolSpeed mini-切削液驅動型，建議壓力在10bar以上，適用中心出水機台為銑床、加工中心、車床及走心車床等；另一為CoolSpeed mini Air 油霧壓縮空氣驅動型，適合有5~7bar油霧壓縮空氣配置之機台。

德國夾具王-瀚柏格夾具，由德國Hainbuch台灣銷售代表柯盈嘉主講車床快換系統；瀚柏格夾具優勢及特點：夾特力大，剛性佳、減少振動，穩定性好，夾持單元達20萬次。

另外，Hainbuch 快換系統幾乎適用所有機器種類，利用centroteX和mandoteXe可根據訂單進行製造而幾乎不需在夾具更換上浪費時間，並且在快換接口可達0.003mm之重複精度。

海克斯康技術應用工程師曾信添主講HEXAGON自動化線上量測解決方案之議題；HEXAGON計量檢測系統有固定式測量系統、複合式影像測量系統、便攜式測量系統、在機測量系統及自動化測量方案等，堪為最完善之測量產品組合。

在高度競爭的環境及詭譎多變的市場脈動中，業者需要的不僅是技藝傳承，更需要俱備開創新格局新市場的能力；凱國公司致力於加工效能提升，結合瑞典、德國世界知名四大品牌，秉持著選用高品質、高剛性、高效能的產品為廠家提供服務，至今已是業者最佳工作夥伴。展望未來，凱國亦將與各領域業者並肩作戰、共存共榮。