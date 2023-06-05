瑞星 減速機 具低背隙 低噪音 高效率特色

瑞星整合科技有限公司(RAS) 專業製造減速機，包含有擺線齒條齒圈、行星式減速機、轉角減速機、蝸輪蝸桿減速機、中空旋轉平台…等。擁有專業的齒輪研發設計、精良的加工生產系統、完善的客製化規劃服務；產品具有低背隙、低噪音、高效率之特點。

瑞星使用德國先進加工設備，在加工製程中均經由三次元檢測儀、二次元高度計，搭配同心度儀、洛氏硬度計…等作全品項檢驗與尺寸定位，並依照客戶需求來進行組裝與成品測試，以高效率、高品質來達到顧客滿意度。其產品廣泛應用於自動化、工業機器人、工具機、晶圓輸送設備、無人搬運車、食品包裝機械、電動機車、電動自行車…等各種產業，並根據各式產品的需求，提供客戶專業的資訊及建議。

近年瑞星更成功研發出國內獨家專利擺線滾輪齒條與齒圈，有別於傳統漸開線齒輪傳動或是螺桿及皮帶輪，能夠承受高負重、超高速移載、低噪音、無間隙、高精度、低發塵、免注油…等優勢，並可為客戶量身訂製專用模組。

瑞星整合科技為工廠直營，可以提供客戶快速的標準品交期，專業的客製化規劃服務，可靠及精準的產品品質，廣受國內與海外客戶的肯定與支持，是減速機與傳動零件的最佳夥伴與選擇，網址:www.rasreducer.com。

瑞星整合科技電話(04)2532-6123。