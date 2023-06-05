精機中心齒輪嚙合機 助提高齒輪傳動效率

精密機械研究發展中心智慧化設備發展處，推出多款齒輪嚙合檢測機，可分別針對正齒輪、內齒輪、傘齒輪、海波齒輪或蝸桿蝸輪等產品，快速檢測齒輪組在實際嚙合時的傳動誤差，有效協助廠商找出瑕疵，提高齒輪傳動效率。

齒輪檢測可分為單工件量測及齒輪嚙合測試，單顆齒輪可能在個別量測時，得到漂亮的數據，但是在齒輪組實際嚙合時，因組裝角度、中心距異常、齒面咬合異常或傳動磨擦過大等問題，導致傳動效率降低，此部份就只能藉實際嚙合機來測試。齒輪運轉中有無異常，還可針對噪音、運轉不順、嚙合不良等相關問題進行測試。

精機中心的嚙合機多採單齒腹量測法，可呈現齒輪中每一齒的嚙合情況，得到傳動誤差並進行嚙合分析。該方法在動力端及被動端分別安裝高解析度編碼器，當齒輪嚙合轉動時，即可記錄傳動誤差並繪製曲線圖，讓操作者瞭解每一齒的傳動誤差量，以便針對問題齒面進行修整。另外透過大小波分析及頻域分析，可進一步探究齒輪巨觀與微觀的嚙合異常、震動或是噪音等相關問題。

另外，亦有運用雙齒腹量測法的嚙合機，可呈現出齒輪的不正常咬合或是偏擺跳動。該方法量測並記錄齒輪的中心距變化量，來找出發生問題的對應齒數，並透過檢測圖形的判讀，探討可能存在的加工問題或瑕疵。

採用上述量測法，優點是可將產品的品質數據化輸出，讓各式齒輪產品都可達到一定品質標準，提升整體製造水準，減少客戶遭遇的麻煩。



精密機械研究發展中心智慧化設備發展處推出多款齒輪嚙合檢測機 。圖/ 精密機械研究發展中心提供