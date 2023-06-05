BLUM DIGILOG技術，LC-VISION分析軟體和主軸監控

領先創新和提供高品質量測技術之供應商Blum-Novotest波龍，近年陸續推出多款創新產品：包括新的視覺化和分析軟體LC-VISION，以及多種用於確定機床主軸品質以及DIGILOG刀具和工件測量領域的最新應用。

由於採用了DIGILOG技術，波龍能夠為一系列高度創新的產品奠定基礎；於2017年推出LC50-DIGILOG智慧型雷射測量系統，引領潮流。這些DIGILOG工件和刀具測量系統經由每秒記錄數千個測量值並通過數據流評估，能提供加工過程中最高精度與可靠性。

全球獨特的解決方案是全新視覺化和分析軟體“ LC-VISION”。該應用是專為BLUM的雷射測量系統所開發，提升機器中的刀具測量，在量測過程中能即時將量測數值與紀錄分析呈現在機器控制系統上。該軟體與另一新軟體“ SpindleControl”結合使用。將助於此程式應用，

圖／波龍提供

DIGILOG雷射測量系統可以以不同的速度記錄主軸的狀態，並在早期指示任何軸承損壞和由此產生的加工誤差。該數據還可以用於預防性維護，從而確保在出現完全故障和計劃外的機器停機之前，可以及時對主軸進行大修。該功能還用於現實生活中，以最大程度地減少高精度加工中機器的預熱時間：通過使用SpindleControl，用戶可以確定機器何時達到熱穩定狀態並可以開始加工。

BLUM LC-VISION的技術週期3D ToolControl，如果要使用新選項來監控球鼻銑刀的磨損，則可以在LC-VISION中一目了然地看到各種壓力角下最長和最短的切削刃。因此，用戶可以看到在哪個角度位置存在問題，並能夠借助各種評估方法來確定最適合該應用和機器的補償方法。

波龍可攜式主軸監控解決方案’Portable SpindleControl’（PSC）。精巧且易於操作的系統，包括LC50-DIGILOG，SpindleControl軟體和其他附件，予業者無需實際連接即可直接執行幾乎所有的SpindleControl功能。http://www.blum-novotest.com