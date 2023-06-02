台灣糕餅公會參訪蘇州百城機械 自動包餡機全球熱賣

文/葉圳轍、郭文正

自動包餡成型機大廠—百城機械，新廠落成後吸引眾多國內外產學團體、各縣市糕餅公會蒞臨參觀，該公司憑藉五星級的服務氛圍，整合上下游產業的英雄聯盟在業界享負盛名。

隨著國境鬆綁，百城上月22~25號在上海國際焙烤展與南僑集團、台杰食品、卡羅國際、日清制粉東酵(上海)公司、大成集團技術合作，每日現場演繹5場食品自動化機械秀，吸引全台灣糕餅商業同業公會組成上海企業參訪團，以及世界各地的業者前來共襄盛舉，連2022路易樂斯福世界麵包冠軍教練吳武憲以及藝術麵包冠軍徐紹桓都親臨攤位，場面十分熱鬧。

2022路易樂斯福世界麵包冠軍教練吳武憲以及藝術麵包冠軍徐紹桓蒞臨百城上海展攤位。圖/百城機械公司提供

今年百城將英雄聯盟的成功模式帶到上海，每天精彩的食品機械秀由南僑食品集團吳岳承資深技術督導，用自家原料現場製作法式流心月餅，以及廣式流心月餅兩款中秋熱銷商品打頭陣；日清制粉東酵請來日本渡邊老師現場專業製作美味的桃子雙餡麵包，以及平燒雙餡麵包，配上台杰食品的餡料製作出仿手工的麵包，口感讓現場觀眾頻頻點頭。卡羅國際也用免蒸雪莓娘粉結合南僑原料透過機械產出美味的奶油大福，豐富的展演內容搭配現場試吃， 讓現場貴賓驚艷!

現場除了精彩的機械秀，百城的會場內也精心規劃台灣伴手禮專區，將成功案例的客戶產品擺設在現場，另外設有英雄聯盟專區，讓盟軍用產品說話，用強強聯手的作法創造雙贏的局面。

台灣各縣市糕餅公會組成的上海企業參訪團，更在上(5)月26號蒞臨百城機械位於蘇州的分公司參訪，百城蔡承諺總經理除了親自分享精彩的國際形象影片跟蘇州發表會影片，也親自帶領貴賓參訪。廠內也規劃了台灣伴手禮跟英雄聯盟專區，琳瑯滿目的產品展示由上海移駕到蘇州百城，會員們紛紛表示肯定!

台灣各縣市糕餅公會組成上海企業參訪團參訪百城蘇州分公司。圖/百城機械公司提供

百城機械總經理蔡承諺表示，烘焙業、冷凍食品業朝自動化轉型將成為趨勢；該公司有技術能力，可將眾多手工產品轉變為自動化生產。

蔡承諺說，該公司今年積極參與全球主要烘焙展及食品機械展，從台北走向上海、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、德國、澳洲等。目前正在為本月14到17號的台北國際食品加工機械展積極籌備。

據悉，百城機械產品目前已經銷售全球81個國家，正朝著100個國家目標進進，也凸顯百城總經理蔡承諺，欲帶領台灣烘焙產業站上國際舞台的企圖心。