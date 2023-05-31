震旦推動OA循環經濟 以獨家研發綠色能源報表 助企業落實ESG

震旦集團旗下震旦辦公設備（OA）深耕辦公設備市場逾50年，提供OA設備與智能辦公解決方案(軟+硬整合服務)；近期為協助企業實踐ESG目標，致力推動OA循環經濟，將執行超過20年的「以租代買」商業模式再升級；推出環保整新「齊心機」，凡成交之顧客即共同捐款予「看見．齊柏林基金會」，攜手企業重視環保，為環保永續盡分心力；此外，也透過獨家研發軟體導入事務機，提供「ESG綠色能源報表」，以創新ESG商業模式，將減碳節能服務導入辦公生活。

震旦OA副總經理簡志遠表示，目前有90%以上的多功能事務機(MFP)產品銷售都是採用租賃模式，除降低能源耗用更帶動產業創新。震旦建立一套完善的「舊機整新流程」回收機制，減少廢棄物造成的資源浪費與汙染。如：將報廢的事務機進行環保回收，或將設備進行專業拆解，並委託合格回收廠商處理，其過程中皆符合節能環保的相關規範；從環保回收、拆卸整新到最後組裝調校，層層把關讓機器發揮最大價值。藉由回收機制、環保整新機的過程中，建立一套創新的商業模式，讓資源循環生生不息，攜手顧客善盡企業社會責任。

震旦獨家研發軟體導入事務機所產生的ESG綠色能源報表。圖／業者提供

除了提供具備環保及省電節能標章認證的SHARP多功能事務機，震旦更提供ERIC（Email Resources Information Center）AIoT服務；導入後設備可自動偵測與監控設備，並透過IoT物聯網及AI技術，自動回傳事務機印量計數，利用回傳的印量計數，可換算企業使用的碳排放量，更以此數據資料進一步協助顧客布局低碳辦公，推動ESG永續環境。

與「看見．齊柏林基金會」合作推出環保再生「齊心機」。圖／業者提供

另外，透過獨家研發軟體導入事務機，提供「ESG綠色能源報表」，例如：雙面使用報表定期彙整「碳排放分析」，讓企業能夠確實掌握事務機使用量及設備碳排係數，也透過綠色能源報表針對紙張用量、雙面列印的使用率等進行優化改善，降低設備能耗；藉由數位管理流程，協助企業更精確的掌握文件使用狀況，達到節能減碳目的。

「回饋社會」為震旦經營理念之一，多年來以具體行動回饋社會，善盡企業社會責任。在2022年邀請「看見．齊柏林基金會」公益合作，以《看見台灣》花蓮玉里稻田的綠色腳印空拍攝影畫面作為包膜設計，推出環保「齊心機」，寓意攜手顧客「齊心」環保做公益，未來將持續做好齊心機服務，共創綠色家園，落實響應ESG。