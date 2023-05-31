igus Taiwan台灣易格斯線上發表2023新品

igus Taiwan 台灣易格斯日前舉行 2023 線上新品發表會，多款新產品包括：最新免上油 motion plastics 動態工程塑膠技術、應用程式、線上工具和可持續發展的低成本自動化，首款經認證適用於乾燥無塵室的拖鏈系統，以及開發出由高強度纖維纏繞材料製成的自潤軸承等。

Enjoyneering：igus以190種實體和數位新產品推動工程發展

「用遊戲釋放你的工程實力」– 最新的免上油 motion plastics 動態工程塑膠技術、應用程式、線上工具和可持續發展的低成本自動化

一個透過 VR 頭盔操作的低成本機器人。使用智慧型手機上的 AI 程式在幾秒鐘內識別和訂購產品。應用程式能立即識別免上油零件在挖土機上的潛在應用。igus 在2023年推出了一系列數位工具以及易於使用和降低成本的產品和服務。其目標是：讓人們輕鬆獲得適合的運動工程塑膠產品，並在此過程中獲得樂趣，同時實現碳中和，減少塑膠廢料。

2023年漢諾威工業展的參觀者可以在17號展廳的igus攤位上體驗虛擬世界的新可能性。藉由使用VR眼鏡，在虛擬實境中控制機械手臂。亮點：他們身邊有一個可以反映他們確切動作的機器人。在VR和現實之間架起了一座橋樑；在igus元宇宙iguverse中，我們可以窺見未來可能發生的事情。

igus執行長Frank Blase作為 iguverse中的一個化身：「Enjoyneering – 用遊戲釋放你的的工程實力，igus在漢諾威工業展上推出了新的數位產品，包括可以徹底改變機器發展的 iguverse。」圖／igus GmbH提供

iguverse使合作變得簡單而有趣

在這個數位空間中，工程師、材料專家和專案規劃人員會面、建立新機器、系統和零件的3D模型。沒有漫長的會議或昂貴的飛行，這也減少了碳排放。其結果是：產品的開發速度更快、更永續、更可靠、成本更低，可以在早期階段快速解決問題。iguverse中的數位分身上也可用於訓練。igus 執行長 Frank Blase 強調說：「虛擬實境技術在機械工程設計方面的可能性絕對是令人著迷的。我們希望從一開始就參與在這項技術中。我們希望開發出即使是預算有限的小公司也能輕鬆使用的新解決方案。」例如，igus計畫在未來開放iguverse；屆時，企業可以從這個由 igus管理的平臺中受益，無需開發費用。2023 年新產品還有一款名為 igusGO 的雲端應用程式。客戶拍攝一張機器的照片，例如挖土機，人工智慧就會分析在哪些地方可以使用 igus 經濟實惠的免上油部件。

語音控制系統、「superwise」和「kopla」- 用於工業 4.0 的新服務

目的在促進中小企業自動化的 igus 低成本機器人產品系列也在不斷擴大。更小的新型機器人 ReBeL KID將於2023年5月上市，價格大約 3,999 歐元，並可選擇語音控制。線上市場RBTX展示了350多個自動化專案，所有這些專案都可以被複製到類似的應用中。這些完整的解決方案中，98%已經上市，價格從 1,974到 12,000歐元不等。除了低成本機器人技術，igus還擴大了智慧工程塑膠系列。標準產品如拖鏈和乾式自潤軸承，它們配備了感測器並整合到物聯網中。這使中小企業能夠緊跟工業 4.0 趨勢，如狀態監測和預測性保養。智慧工程塑膠可以透過一種名為「superwise」的新服務來擴展，這種數位產品與 igus 現場服務團隊相連。

另一個全新的服務是igus管理平臺「kopla」。這使得公司可以建立自己的線上專家系統和計算工具。它專門針對那些在國際上經營並希望線上推廣其產品的中型公司。「利用基於雲端的模組化原則，我們將自己在開發和使用線上工具的經驗分享給他人使用。與傳統的軟體解決方案相比，這大大減少了實行的時間。」

igus繼續擴張 – 通往百萬客戶之路

過去幾年有很多挑戰，但igus繼續成長。現在，igus擁有超過18.8萬個客戶，在全球31個地區擁有約5,000名員工。2022年，年銷售額首次超過10億歐元。到2030年，igus的目標是擁有一百萬活躍客戶。為達到這個目標，igus繼續投資motion plastics動態工程塑膠的開發和快速的當地出貨時間。我們的目標是使世界上所有的動態應用都免保養並經久耐用。許多線上工具幫助工程師計算 igus 產品的使用壽命，提供可靠和可持續發展的解決方案。Frank Blase：「無論工程師需要的是一個微小的軸承，還是世界上最大的工程塑膠拖鏈，其壽命都可以線上計算。新型數位工具使運動工程塑膠易於被每個人使用。」

投資新技術並不意味著忽略對環境的關注，igus分享了一個重新利用工廠能源的新解決方案

「用遊戲釋放你的工程力量」，其目標是到2025年底，igus工廠將實現碳中和。最新的成就之一是 igus 開發的新系統，它利用射出機的廢棄冷卻水來加熱工廠。Frank Blase 解釋說：「有了這個新的加熱系統，我們將在未來把燃氣消耗量降到零。」這不僅對環境友善，而且在能源成本上升的時候對財務也有利。因此，igus決定以 MHRS（機器熱能回收系統）的名義向其他工業公司提供此能源解決方案。

Frank Blase 繼續說：「我們花了數周來尋找解決方案，但始終一無所獲。因此我們自己想出了解決方案，並希望與其他人分享。」另外，igus多年來一直在改善塑膠的生態平衡，其中一個關鍵領域是回收。今年，igus擴大了「chainge 拖鏈回收計畫」。自 2019年以來，客戶回收和重新處理任何廢棄的拖鏈，以換取優惠券。chainge 線上平臺現在涵蓋了從聚醯胺到 PEEK 的所有工程塑膠。

由回收的海洋廢物（漁網）製成的 igus:bike 也計畫在八月正式上市；從海洋塑膠垃圾化身動態工程塑膠。Frank Blase 總結：「我們的增長必須與資源的可持續利用連結起來。igus同事們的創造力和活力帶給我深刻印象，並鼓舞著我。我很榮幸能與這些人共事，並對未來的發展感到期待。」