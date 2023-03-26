台大團隊勇奪上銀機械碩士論文獎金質獎

第19屆上銀機械碩士論文獎（Hiwin Thesis Award）於25日舉辦頒獎典禮，為2019年底疫情爆發後、睽違3年後再度回到台北市中油國光廳盛大舉辦。本屆由臺灣大學簡維信同學與陳亮嘉教授以「高深寬比微結構之創新性具高信噪比光學關鍵尺寸量測技術」勇奪金質獎座、獎金100萬元，陳亮嘉教授曾獲得2次佳作獎與1次優等獎，本屆再奪得最高榮譽－金質獎，贏得評審的青睞與肯定，副總統賴清德也到場為得獎師生們喝采。

銀質獎得主為臺灣大學林恒慶同學與楊士進教授，得獎作品為「基於霍爾感測之載具馬達弦波驅動暫態故障補償與容錯控制」，獎金80萬元。銅質獎得主為陽明交大李權哲同學與宋開泰教授，得獎作品為「協作型機械臂動態障礙物即時閃避之全方位避碰路徑規劃」，獎金60萬元。



副總統賴清德（圖左）頒發金質獎座給台大團隊簡維信同學與陳亮嘉教授。

本屆上銀機械碩士論文獎共有95篇論文被推薦參選，較去年成長12％。歷經公正、公平、公開與嚴謹的審查程序，初審後有44篇進入複審，其中26篇進入決審，最後16篇獲獎，因各校只有約10％之優秀碩士論文得以被推薦參選，所以每一篇得獎論文均為百中選一。評審過程競爭相當激烈，不僅同學們緊張，評審委員們也十分辛苦審核，能得獎實屬不易，均為該領域的佼佼者。

上銀科技自2004年起辦理「上銀機械碩士論文獎」，每年投入超過1,000萬元經費，鼓勵大學研究所師生投入精密機械研究領域，累計1～19屆參賽論文共1,837篇，得獎篇數共287篇，得獎師生合計610人。上銀除提供高額獎金與公開表揚之外，為提升得獎師生的國際視野與精密機械研發技術能量，還安排各屆得獎師生前往日本參觀專業大展並參訪日本指標性大廠，希望獲獎師生在參訪中能獲取他國精密機械產業之特長，讓國內的青年學子能將研究方向與國際接軌，並與日、德等精密機械科技一較長短。

上銀19年來透過機械碩士論文獎的舉辦，讓大學機械相關系所全部「動」起來，尤其是教學孜孜不倦的教授們，對台灣精密機械工業奠下良好的基礎；而機械系所畢業生，也投入產業界為台灣注入一股新的活力，同時拋磚引玉進而帶動一些企業論文獎的創設與舉辦。因此，上銀機械碩士論文獎多年來倍受國內機械業與學術界重視及讚譽，已被譽為機械業的「諾貝爾獎」，持續激發教授與學子的熱誠，吸引更多青年學子投入機械科技領域的未來，也逐年蓄積台灣研發創新的能量。