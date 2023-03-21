毅德「端鍵一體式主軸研磨專用機」 TIMTOS焦點

由外貿協會與台灣機械公會共同主辦的「2023年台北國際工具機展(TIMTOS)」，已於3月11日圓滿落幕。據外貿協會統計，6天展期共吸引來自100多個國家/地區的國外買主共近6,000人進場參觀。而國內工具機廠也利用本屆展會，展出這幾年研發的新機型。

有磨床專家美名的毅德機械，在本屆TIMTOS展除了展出內外徑複合式磨床、立式磨床與外圓磨床之外，同時也發表最新開發的「端鍵一體式主軸研磨專用機」，將多個加工製程整合為一次工序，透過複合研磨加工技術大幅提升主軸零件精度，是本屆展會最受到各界關注的焦點之一。

因為市場對高速主軸的需求逐年提升，BT/HSK主軸研磨加工機成長幅度也同步增加，但在台灣的研磨市場當中，BT/HSK主軸研磨機之零件尺寸與幾何精度等各方面需求不易達成，造成其國產化的製造門檻提升。以往有需求的客戶為了同時達成高效能與高精度的節能減碳目標，皆需向歐洲、日本等國訂購高單價的專用設備進行研磨加工，為了降低加工產業成本，並提升機台研磨精度與符合綠能趨勢，毅德機械特別開發了「端鍵一體式主軸研磨專用機」

目前BT/HSK規格主軸刀把鍵在製程上有分離式和一體式作法。分離式刀把鍵在加工製程上較為簡易、但亦有在高速迴轉下錐孔易擴張問題；一體式刀把鍵相比分離式有更高鋼性，也不會有錐孔擴張問題，但其困難點在複合式加工對於工具機的機構動作及加工能力要求更高，因此在研發與設計上的困難度提升。毅德機械除了克服一體式刀把鍵的設計困難外，還開發出iGrind全圖型的對話控制系統，使其操作者在學習曲線與操作便利性大大提升。

毅德機械總經理朱益德表示，這次毅德所開發的「端鍵一體式主軸研磨專用機」，是由EGM-350LCNC系列的設計擴增新功能，透過垂直式滑台機構帶動直結式研磨輪進行內孔、端面、及端鍵平面加工，將多個製程加工整合為一次加工，不僅可減少轉製程所產生的累積誤差，同時也能縮短加工時程，提升效能，是加工研磨產業提高精度、提升效率最佳的選擇。