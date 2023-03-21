東協紡織市場熱 貿協率團赴印尼搶單

印尼最大紡織設備專業展「2023年印尼紡織及製衣機械展」（INDO INTERTEX），將於3月29日至3月31日於雅加達盛大舉辦。看好印尼市場前景，達賀、台灣鋕昌、松弘、昶明、項全、建縊、廣野、名璟及高恩計9家紡織設備領導品牌，與外貿協會攜手赴印尼拓銷。

今（2023）年機械展和染料展（INDO DYECHEM）、布料印刷展（INDO TEXPRINT）、紡織成衣配件展（INATEX）聯合舉辦，打造紡織一站式採購體驗，期望將吸引更多潛在買主入場採購。主辦單位表示，今年參展品牌包含人造絲專家Asia Pacific Rayon、紡織品製造商Daliatex Kusuma、國際頂端品牌成衣代工商Danliris等近500家參展商。展出品牌規模為疫前2019年8成多，顯示印尼恢復程度超乎預期。

紡織業為印尼經濟的核心支柱，更成為印尼工業4.0政策下五大重點產業之一。據印尼工業部表示，2023年目標之一將持續推動「紡織機械與設備重組計劃」，促使印尼紡織業者導入具人工智慧、物聯網、機器手臂等設備進行產業轉型，有效提高生產效率並節約能源，實現晉升前五大紡織國之目標。

針織專家建縊企業看好印尼人口紅利、產業聚落及外銷能量，深耕印尼市場已20年。該企業雙面圓筒電腦提花機生產量與品質超越韓、日等競爭對手，為亞洲第一大品牌，且因應印尼市場對運動類用品製造需求逐年提高，展出雙面電腦圓筒提花機更支援織法變換與多色提花等，符合印尼市場一機多用之需求。

此外，窄幅織帶機專家廣野精機今年亦參團，其窄幅織帶機年銷千台，與瑞士大廠繆勒位居全球領導地位，客戶類別自成衣至工業帶類包含Calvin Klein內衣鬆緊帶、BMW車用安全帶等，去（2022）年營收逆勢成長30%，今年趁勝追擊，加強開發印尼市場。

染整實驗設備商名璟科技表示，公司產品品質受瑞士昂高Archroma，泰國Jong Stit，印尼知名紡織商Kahatex、Pan Brothers 肯定，看好印尼市場發展潛力，2022年起即積極布局，今年是第二次參展，將展出具節能溫控、操作簡易之實驗室染色機。

此外，高恩機械以生產電腦提花機、高速織帶機、針織鉤編機等多元產品為主，工業4.0浪潮下，高恩機械已成功將智能與物聯功能，結合於織帶機械上。過去十餘年，其設備可靠度深受印尼客戶愛戴，今年亦將持續透過印尼展，呈現整廠設計服務能量。

外貿協會表示，根據印尼工業部發布2月工業信心指數（IKI）為52.32，較1月份顯著上升 0.78，顯示印尼景氣呈現正面擴張，因此這次參展企業充滿信心與期待。