合濟40週年二代接班 薪火相傳 合舟共濟

台灣中大型金屬帶鋸床領導大廠，同時也是世界鋸床前三大的合濟工業，3月12日舉行40周年慶祝活動，除了邀請國內外賓客一同分享創立40周年的喜悅外，而且也正式由合濟原始創業股東二代團隊接班掌舵，由趙子筌接任董事長，莊宗霖接任總經理，傳承合濟優良傳統，打造年輕有活力的團隊，邁向企業永續發展之路。

1982年四位股東合資創立合濟工業，董事長趙淑佳、副董事長莊滄銘、總經理柯敦禮，40年來團結齊心為合濟打拚努力，團隊和諧與堅強的戰鬥力成為業界美名。不僅以「EVERISING」自創品牌在全球鋸床界中穩坐前三大，更是在各產業界中，扮演重要角色，提供最快最有效率的鋸切設備。值此40周年慶之際，趙淑佳卸下董事長職務，在交棒給新任董事長趙子筌時，也感性勉勵新的經營團隊，他說，韌性毅力、包容、集思廣益、務實的執行力、低調穩健保守、不投機取巧，不怕錯誤失敗，沒辦法前瞻性的防患於未然也一定要記取教訓去亡羊補牢!懷著感恩的心，「合濟」的這個馬拉松才能得到繼續下去:「合濟」有優秀員工、團隊合作的默契、紮實的技術底子、堅強的供貨體系、更有忠實的代理與客戶及緊密的售後服務系統，期待接續者有寬廣的視野去包容，透過堅強的領導中心糾合大家眾志成城，開創新的未來

「大業薪傳、永續發展」，合濟工業二代正式接班，由趙子筌接任董事長(圖右2)，莊宗霖接任總經理(圖右1) 。圖/黃俊榮攝

趙淑佳同時也說，花無百日紅人無千日好，過去的順利並不表示未來就是順利，打天下不易，坐天下更難，道盡未來不會比我們走過的路更順暢!摸打滾爬40年所獲得經驗即使傾囊相授，問題相同處理的人不同，很有可能依然重蹈覆轍，未來要認真於經驗傳承，希望降低重蹈覆轍的發生;過去我常講的一個寓言故事:驢子與父子，沒有對與錯，我們沒辦法擁有全部，選擇有所適從，期待傳承本著虛心實意的上進心去學習。產業超過20年還存活，能夠屹立不搖的蓬勃發展，值得尊敬，我喜歡馬拉松來比喻企業的經營，它是一種挑戰自我「韌性毅力」類似馬拉松的運動，個人與群體跑馬拉松成績有所不同，這就有「雁行理論團隊合作」，互相激勵包容性的集思廣益!

柯敦禮則是以「一個人可以走得快，但一群人才能走得遠」的「同行致遠」精神勉勵新團隊，他說，合濟的接班人，都在公司歷練多年，從基層做起，逐步晉升管理階級，透過每天大大小小的問題，學習解決，從實作中累積實務經驗加上所學所知，我相信二代接班人的能力，未來要以「同行致遠」精神來經營客戶與員工關係，並且展現「做！就要做到最好」的企圖心，帶領合濟走向新顛峰，把「EVERISING」這個品牌在國際上持續發揚光大。

合濟工業第一代經營團隊，董事長趙淑佳(圖中)、副董事長莊滄銘(圖右)、總經理柯敦禮合影。圖/黃俊榮攝

莊滄銘說，合濟創始股東從四人到現在已經合作了40年，也一起經歷了無數次的考驗及國際金融風暴，還好大家都相互扶持一起努力才有今天的美好成果。期許接班團隊在未來的日子裡，可以善盡個人角色，結合更多的力量，推展合濟這個品牌，爭取更多業績，繼續帶領合濟的員工們繼續往前衝，相信在你們揮汗努力時必能開出最美的花朵，且再創另一個合濟巔峰，在國際上更發揚光大。

合濟工業歡度40週年，經營團隊合影。圖/黃俊榮攝

合濟工業原始股東成員的團結向心力，已經在第二代身上看到，每個人都已就戰鬥位置，有能力迎接各種挑戰，新任董事長趙子筌說，創業維艱，守成不易，景氣循環週期不再是固定，2020 年開始的COVID-19，以及2022年開打的俄烏戰爭，有更多不確定的外在因素在考驗著我們，面對外部的變化，我們需要的是適當且快速的反應能力，對應的展開決策與方法。未來挑戰一直來，我們都準備好了，有持續面對困難跟挑戰的勇氣。

合濟工業十分重視產業人才培育，台中高工張瀧升主任(圖左)特別頒贈感謝狀，感謝合濟捐贈全自動帶鋸機。圖/黃俊榮攝

新任總經理莊宗霖說，少子化，導致傳統產業更難招聘到組裝、製圖設計及自動化控制的人才;聯合國全球契約(UN Global Compact)提出的ESG概念，要求企業在生產中要達到減少營運帶來的環境衝擊，在生產過程達到碳中和，轉型成低碳製造;或是客戶因各自國家推行的政策，必須採購更多的自動化且具有MES功能的設備等….，這些都是前所未有的挑戰。但今日合濟的同仁，有著靈活的創意，更願意嘗試新的科技和接納新觀念，相信新任的領導者能隨著公司的優勢經營團隊，提升公司人力與創造力，在創新研發上導入更多的科技提高技術的傳承，並積極與自動化廠商配合提升產品的附加價值。相信「合濟」團隊的共同努力，會讓艱苦的勞動迎來戰勝的喜悅;大家辛勤努力的汗珠，將換來連年的豐收。我們一起攜手努力，秉持著創新與活力，持續的往下一個40年邁進。